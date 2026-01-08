HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Con người thực sự đang phát sáng và sẽ tối lại sau khi chết

Anh Thư

(NLĐO) - Các nhà nghiên cứu Canada đã tìm ra bằng chứng cho thấy các sinh vật sống - bao gồm con người - phát ra một loại ánh sáng nhìn thấy được.

Cảm giác u ám khi một người vừa qua đời thực sự có thể đến từ nguyên nhân vật lý: Một thí nghiệm mới từ Đại học Calgary và Hội đồng Nghiên cứu quốc gia Canada chứng minh rằng mọi sinh vật, bao gồm con người, thực sự phát ra ánh sáng khi còn sống khỏe mạnh.

Theo nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học The Journal of Physical Chemistry Letters, điều này hoàn toàn không liên quan đến sự huyền bí, mà là vật lý thuần túy.

Con người thực sự đang phát sáng và sẽ tối lại sau khi chết - Ảnh 1.

Bức ảnh so sánh sự phát sáng giữa các con chuột khi còn sống và đã chết. Theo các nhà nghiên cứu, hiện tượng này xảy ra ở mọi sinh vật sống, bao gồm con người - Ảnh: The Journal of Physical Chemistry Letters

Nhà vật lý Vahid Salari từ Đại học Calgary, người đứng đầu nhóm nghiên cứu, đã ghi nhận được bằng chứng rõ ràng về ánh sáng được tạo ra từ sự phát xạ photon cực yếu (UPE) của các loài động vật sống và cả một số loại lá cây.

Một ứng cử viên sáng giá cho nguồn gốc của bức xạ này là tác động của các loại oxy hoạt tính khác nhau mà các tế bào sống tạo ra khi gặp phải các tác nhân gây căng thẳng như nhiệt độ cao, chất độc, mầm bệnh hoặc thiếu chất dinh dưỡng.

Trong thí nghiệm của các nhà nghiên cứu Canada, 4 con chuột được gây tê cục bộ được đặt riêng lẻ vào một hộp tối và chụp ảnh trong một giờ, trước khi trải qua thủ tục an tử và chụp ảnh thêm một giờ nữa.

Các nhà nghiên cứu đã thu nhận được các photon riêng lẻ trong dải ánh sáng nhìn thấy được phát ra từ tế bào chuột trước và sau khi chết. Sự khác biệt về số lượng các photon này trước và sau khi vừa chết rất rõ ràng.

Một quy trình tương tự được thực hiện trên lá cây cải xoong và cây ngũ gia bì đã đem đến kết quả y hệt như lần đầu.

Tuy nhiên trong thí nghiệm thứ hai, các nhà khoa học bổ sung các dạng tổn thương vật lý và hóa học lên lá cây. Họ nhận thấy rằng các phần bị tổn thương trên tất cả các lá đều sáng hơn đáng kể so với các phần không bị tổn thương trong suốt 16 giờ chụp ảnh.

Các thí nghiệm này đã mở ra cánh cửa mới trong y khoa: Rất có thể một ngày nào đó ánh sáng mờ nhạt phát ra từ chúng ta có thể trở thành một trong các thước đo sức khỏe, được áp dụng khi chẩn đoán các loại bệnh.

Tất nhiên cần một quá trình dài và phức tạp để đạt được điều đó: Đó là các nghiên cứu cụ thể hơn về hiện tượng phát xạ photon tương tự ở con người, cũng như các thay đổi tinh vi trong thứ ánh sáng mờ nhạt này có thể phản ánh cụ thể những vấn đề gì.

Tin liên quan

Phát hiện loại vật thể thiên văn mới: RELHIC

Phát hiện loại vật thể thiên văn mới: RELHIC

(NLĐO) - Những vật thể RELHIC là tàn tích từ vũ trụ sơ khai, thách thức những lý thuyết lâu đời.

Lộ diện ''loài người ma" chưa từng được biết đến ở châu Á

(NLĐO) - "Loài người ma" này đã gặp gỡ và lai giống với những vị tổ tiên khác loài Denisovan của chúng ta.

Vượt thời gian 12,4 tỉ năm, "quái vật lửa" viết lại lịch sử vũ trụ

(NLĐO) - SPT2349-56 khổng lồ và siêu nóng, thách thức mọi lý thuyết hiện tại về sự tiến hóa của vũ trụ.

con người phát sáng phát xạ photon
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo