Khoa học

Lộ diện ''loài người ma" chưa từng được biết đến ở châu Á

Anh Thư

(NLĐO) - "Loài người ma" này đã gặp gỡ và lai giống với những vị tổ tiên khác loài Denisovan của chúng ta.

Một nghiên cứu mới dẫn đầu bởi Tiến sĩ Stéphane Peyrégne từ Viện Nhân chủng học tiến hóa Max Planck (Đức) cho biết họ đã tìm thấy dấu vết của việc người Denisovan lai giống với một "loài người ma" siêu cổ xưa.

Người Denisovan (Denisova, Denisovans) là một loài người cổ cùng thuộc chi Homo (chi Người) với người hiện đại Homo sapiens.

Lộ diện ''loài người ma" chưa từng được biết đến ở châu Á - Ảnh 1.

Một "loài người ma" đã tìm đến người Denisovan và giao phối với họ - Minh họa AI: Thu Anh

Theo Ancient OriginsSci-News, nhóm tác giả đã giải mã hệ gene chất lượng cao từ mẫu vật 200.000 năm tuổi được thu thập từ hang Altai ở Siberia - Nga và đối chiếu với dữ liệu từ nhiều mẫu vật thuộc loài này và cả các loài người cổ khác.

Cuộc nghiên cứu đã tái hiện lại lịch sử phức tạp của người Denisovan, với những cuộc giao phối dị chủng liên tục và chồng chéo.

Người Denisovan không phải là một quần thể duy nhất, ổn định: Ít nhất hai nhóm người Denisovan khác nhau đã sinh sống ở vùng Altai vào những thời điểm khác nhau, nhóm này thay thế nhóm kia trong suốt hàng ngàn năm.

Lớp người Denisovan đầu tiên cũng mang nhiều DNA người Neanderthal - một loài người cổ khác, cũng thuộc chi Homo - hơn người Denisovan sau này, cho thấy sự lai giống thường xuyên giữa 2 loài này.

Đáng chú ý hơn, các nhà khoa học đã tìm thấy bằng chứng cho thấy người Denisovan đã giao phối với một quần thể người tiền sử "siêu cổ xưa" hơn nữa, chính là "loài người ma" được nói đến.

Loài người bí ẩn này đến từ châu Á, đã tách ra khỏi cây phả hệ loài người trước khi tổ tiên của người Denisovan, người Neanderthal và người hiện đại phân hóa.

Nhóm nghiên cứu không hề có chút manh mối nào về việc loài người bí ẩn này ở đâu trên cây tiến hóa và có quan hệ như thế nào với các loài cổ đại đã biết. Nhưng rất có thể, họ vẫn tồn tại đâu đó trong chính DNA của chúng ta.

Loài Denisovan đã giao phối thường xuyên với Homo sapiens trước khi họ tuyệt chủng khoảng 30.000 năm trước. Vì vậy, DNA của loài bí ẩn nói trên rất có thể đã được các vị tổ tiên Denisovan truyền cho một vài quần thể người hiện đại nào đó.

