Còn nhiều nỗi lo ở Syria

Cộng đồng quốc tế đã cam kết sẽ nỗ lực vì sự ổn định ở Syria và khu vực xung quanh sau khi lực lượng đối lập do nhóm Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dẫn đầu lật đổ chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad hôm 8-12.

Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Antonio Guterres hôm 8-12 nhấn mạnh tương lai của Syria là vấn đề do chính người dân nước này quyết định. Theo ông Guterres, vẫn còn rất nhiều việc phải làm để bảo đảm một tiến trình chuyển tiếp chính trị trật tự hướng tới các thể chế được tái thiết tại Syria.

Cùng ngày, theo Tân Hoa Xã, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nêu chính sách liên quan đến Syria sau khi lực lượng đối lập giành quyền kiểm soát Damascus. Cụ thể, Mỹ cam kết giúp các đồng minh trong khu vực chống lại các mối đe dọa tiềm ẩn trong giai đoạn chuyển tiếp này. Tại miền Đông Syria, Washington cam kết duy trì sự hiện diện và sứ mệnh chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Ngoài ra, Mỹ sẽ tham gia với tất cả các nhóm ở Syria nhằm thiết lập tiến trình chuyển tiếp từ chính quyền ông Assad sang một Syria độc lập, có chủ quyền.

Lực lượng đối lập trên đường phố thủ đô Damascus - Syria hôm 9-12Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết Liên minh châu Âu sẽ giúp tái thiết "một nhà nước Syria bảo vệ tất cả nhóm thiểu số". Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng khẳng định nước này sẵn sàng đóng góp vào nỗ lực đạt giải pháp chính trị để mang lại hòa bình cho quốc gia bị chiến tranh tàn phá này.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh đang theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình ở Syria và hy vọng nước này sẽ sớm ổn định trở lại. Đáng chú ý, Bộ Ngoại giao Iran bày tỏ mong muốn quan hệ "thân thiện" với Syria sẽ tiếp tục, cũng như cho biết thêm Tehran sẽ áp dụng cách tiếp cận phù hợp với "các nhân tố có ảnh hưởng" tại Damascus.

Tại Syria, giới lãnh đạo mới sẽ đối mặt nhiệm vụ đầy thử thách là mang lại ổn định cho đất nước hiện có nhiều phe phái đối đầu. Ngoài ra, Syria sẽ cần hàng tỉ USD viện trợ và đầu tư để tái thiết. Tình hình an ninh thời hậu Tổng thống Assad cũng là một thách thức không nhỏ. Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan hôm 8-12 nhấn mạnh cần phải ngăn chặn các tổ chức khủng bố lợi dụng tình hình ở Syria để phục vụ các mục đích riêng. Ông Fidan cho biết thêm Thổ Nhĩ Kỳ cam kết hỗ trợ Syria giải quyết những thách thức sắp tới, cũng như thúc giục cộng đồng quốc tế giúp bảo đảm tiến trình chuyển tiếp diễn ra suôn sẻ.

Một mối đe dọa an ninh được nói đến nhiều là sự hồi sinh của IS. Vài giờ sau khi lực lượng đối lập chiếm Damascus, quân đội Mỹ hôm 8-12 đã không kích hàng chục mục tiêu của IS ở Syria. Tổng thống Biden tuyên bố Washington sẽ không để IS lợi dụng tình hình hiện nay ở Syria để trỗi dậy. Mỹ hiện duy trì khoảng 900 binh sĩ tại miền Đông Nam Syria để đối phó với các tay súng IS.