Kinh tế

Con số bất ngờ về người Việt đi du lịch Nhật Bản

Thái Phương

(NLĐO) – Tỉ lệ người Việt Nam tới Nhật Bản du lịch chưa tới 1/3 và xứ sở hoa anh đào đang triển khai loạt giải pháp để đón thêm nhiều du khách

Ngày 6-3, Văn phòng Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) tại Việt Nam tổ chức hội thảo kết nối và xúc tiến du lịch Nhật Bản năm 2026 tại TPHCM, thu hút nhiều doanh nghiệp lữ hành và đơn vị du lịch hai nước tham gia.

Tại hội thảo, bà Lưu Thị Mỹ Linh, đại diện Văn phòng JNTO, cho biết năm 2025, khoảng 678.500 lượt khách Việt Nam đến Nhật Bản, tăng 109,2% so với năm trước. Đây là năm thứ ba liên tiếp, lượng khách Việt lập kỷ lục.

Theo thống kê, Việt Nam hiện đứng thứ 11 trong số các thị trường đưa khách đến Nhật Bản và đứng thứ 4 trong khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, mục đích du lịch thuần túy chỉ chiếm khoảng 32%, khách đi công tác chiếm khoảng 5%, còn lại khoảng 63% là các mục đích khác như du học sinh, thực tập sinh kỹ năng hoặc thăm thân.

Khách Việt đến Nhật Bản kỷ lục nhưng du lịch Nhật Bản vẫn thấ - Ảnh 2.

Khách Việt tới Nhật Bản kỷ lục nhưng tỉ lệ đi với mục đích du lịch còn rất thấp

Ông Matsumoto, Trưởng đại diện JNTO tại Việt Nam, cho biết thị trường vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng. Hiện nay, khoảng 80% người Việt Nam chưa từng đến Nhật Bản, cho thấy tiềm năng lớn để mở rộng thị trường du lịch.

Sản phẩm du lịch Nhật Bản dành cho khách Việt hiện vẫn tập trung chủ yếu vào "Cung đường vàng" – hành trình phổ biến nối các thành phố lớn từ Osaka đến Tokyo. Thời điểm du lịch cũng thường dồn vào một số mùa cao điểm như mùa hoa anh đào tháng 3-4 và mùa lá đỏ tháng 10-11.

Theo ông Matsumoto, sự tập trung quá lớn vào một số địa điểm và thời điểm nhất định đang tạo áp lực lên các điểm đến nổi tiếng của Nhật Bản, trong bối cảnh quốc gia này đón khoảng 42 triệu lượt khách quốc tế mỗi năm. "Chúng tôi hướng tới phát triển du lịch bền vững, khuyến khích du khách khám phá nhiều địa phương khác nhau và trải nghiệm vào các mùa thấp điểm để giảm áp lực quá tải" - ông thông tin.

Trong năm 2026, ngành du lịch Nhật Bản dự kiến triển khai nhiều giải pháp để thu hút thêm du khách Việt Nam. Các kế hoạch trọng tâm gồm tăng số khách lần đầu đến Nhật với mục đích du lịch, khuyến khích du khách tham quan nhiều điểm đến hơn và thúc đẩy các chương trình kích cầu vào mùa thấp điểm.

Sẽ mở đường bay thẳng giữa TPHCM và Nhật Bản

Khách Việt đến Nhật Bản kỷ lục nhưng du lịch Nhật Bản vẫn thấ - Ảnh 3.

Khách du lịch Việt ưa chuộng tới Nhật Bản mùa hoa anh đào

Trong khi đó, ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, cho rằng Nhật Bản luôn là một trong những điểm đến được du khách Việt Nam quan tâm hàng đầu. Khách Nhật Bản cũng là thị trường quốc tế quan trọng đối với TPHCM.

Theo số liệu của ngành du lịch, năm 2024 TPHCM đón khoảng 300.000 lượt khách Nhật Bản và tăng lên gần 385.000 lượt vào năm 2025. Nhật Bản luôn nằm trong nhóm 6 thị trường khách quốc tế lớn nhất của thành phố. Giai đoạn 2022-2025, lượng khách Nhật đến TPHCM tăng trung bình khoảng 28% mỗi năm, dù vẫn chưa hoàn toàn phục hồi về mức trước dịch COVID-19.

Trong thời gian tới, TPHCM sẽ khuyến khích các hãng hàng không tăng tần suất và mở thêm các đường bay thẳng giữa thành phố và nhiều địa phương của Nhật Bản, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc đi lại của du khách hai nước.

