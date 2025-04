Cơn sốt mua áo cờ đỏ sao vàng mặc dịp lễ 30-4

Càng gần đến ngày 30-4, không khí kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TP HCM càng nhộn nhịp. Không chỉ gói gọn trong những hoạt động tưởng niệm truyền thống, năm nay, cách thể hiện tinh thần 30-4 của giới trẻ trở nên sinh động hơn với những bộ trang phục lấy cảm hứng từ ngày thống nhất.

Giới trẻ và các gia đình đua nhau đặt mua áo in cờ đỏ sao vàng để hưởng ứng niềm vui chung, mừng đại lễ.

Trang phục mang hình cờ đỏ sao vàng đang được nhiều người ưa chuộng

Những ngày này, hình ảnh phổ biến nhất tại các địa điểm lịch sử của thành phố là hàng loạt hình ảnh các bạn trẻ "check-in" với trang phục là áo thun cờ đỏ sao vàng hoặc áo thun in dòng chữ "Độc lập – Tự do", "Ấm no – Hạnh phúc", hình ảnh xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập...

Các mẫu áo thun này cũng được bán khá nhiều tại sạp chợ, cửa hàng quần áo thời trang và đặc biệt là trên các sàn thương mại điện tử, giá chỉ vài chục ngàn đồng/cái, kèm theo nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn như giảm giá, miễn phí vận chuyển cho đơn hàng mua theo combo 5-10 cái.

Một số cơ sở sản xuất quần áo cũng đăng thông tin nhận đặt hàng áo thun cờ đỏ sao vàng, giá chỉ từ 25.000 đồng/cái (áp dụng cho đơn hàng từ 50 cái trở lên).

Một nhóm gia đình rủ nhau mặc trang phục hưởng ứng đại lễ

Vợ chồng anh Khánh, chị Linh (ngụ quận 8, TP HCM) lên sàn thương mại điện tử đặt áo thun trắng có in hình và chữ "độc lập, tự do" cho cả gia đình, giá niêm yết từ 115.000 đồng còn 84.500 đồng/cái.

Hàng giao hỏa tốc, nhận trong ngày, mặc thử thấy rất ưng ý, vợ chồng anh rủ mấy gia đình chung xóm cùng mua và rủ nhau ra công viên chụp hình lưu niệm.

"Chúng tôi mua cả cờ Tổ quốc, để tụi nhỏ chụp hình với cờ làm kỷ niệm, cũng là để dạy cho chúng biết quý trọng hòa bình, độc lập" – anh Khánh nói.

Gia đình anh Khánh, chị Linh tạo dáng dễ thương với combo áo thun in hình "độc lập, tự do"

Một số doanh nghiệp đã "chơi lớn", mua áo cờ đỏ sao vàng làm đồng phục mặc trước thềm đại lễ.

Bà Nguyễn Thị Hiền, Giám đốc Showroom xe Hiền Toyota (huyện Bình Chánh), cho biết đã mua cho nhân viên mỗi người 2 cái áo cờ đỏ sao vàng để mặc đi làm trong suốt 2 tuần, đến hết ngày 30-4.

"Tôi hỏi ý nhân viên về đồng phục cờ đỏ sao vàng, rất vui là hơn 30 người đều đồng tình" – bà Hiền cho biết.

Toàn bộ Showroom xe Hiền Toyota (Bình Chánh) có 2 tuần mặc đồng phục áo thun cờ đỏ sao vàng

Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều người đã thay ảnh đại diện bằng hình mặc áo cờ đỏ sao vàng.

Chị Lưu Thị Kim Châu, chủ cơ sở lạp xưởng Cô Châu (Long An), hưởng ứng sự kiện lớn bằng cách đặt mua 50 chiếc giỏ đệm rồi rủ con gái vẽ trang trí hình cờ đỏ sao vàng hoặc ngôi sao đỏ thắm.

"Tất cả đều là quà tặng để tri ân khách hàng, cũng là cách lan tỏa lòng biết ơn chân thành và tình cảm sâu sắc đối với Tổ quốc, dân tộc" – chị Kim Châu bộc bạch.

Chị Lưu Thị Kim Châu giới thiệu những chiếc giỏ đệm vẽ hình cờ đỏ sao vàng rất dễ thương do chính tay chị thực hiện

Các kênh bán hàng online và offline cũng đang rất nhộn nhịp với các sản phẩm có gắn cờ đỏ sao vàng hoặc hình ảnh liên quan đến dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước như ốp lưng điện thoại, ly giữ nhiệt, tách, áo thun, nón…

Tràn ngập các sản phẩm ăn theo dịp lễ 30-4

Quan sát một số tài khoản bán hàng trên TikTok, chúng tôi nhận thấy số lượng bán ra của nhiều shop rất cao. Có kênh bán được hơn 30.000 chiếc áo cờ đỏ sao vàng mỗi tháng (giá 59.000 đồng/chiếc), trong khi áo thun vải cá sấu có cổ, giá hơn 120.000 đồng/chiếc, cũng đạt mức tiêu thụ trên 1.500 chiếc mỗi tháng.

Ốp lưng điện thoại có giá chỉ vài chục nghìn đồng cũng được nhiều người lựa chọn mua để hưởng ứng ngày lễ trọng đại của đất nước.

Ngoài ra, để chào mừng đại lễ, Thảo Cầm Viên Sài Gòn triển khai chương trình ưu đãi: khách hàng có ngày sinh 30-4 hoặc sinh vào tháng 4-1975 sẽ được miễn phí vé vào cổng. Đặc biệt, du khách sinh đúng ngày 30-4-1975 không chỉ được miễn vé mà còn được tặng quà kỷ niệm.