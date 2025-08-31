Con trai 19 tuổi hiến gan cứu cha

Khoảng 2 tuần trước khi nhập viện, nam bệnh nhân 46 tuổi (ở Bắc Ninh) thấy mệt mỏi, ăn uống kém, vàng da tăng dần, đau bụng âm ỉ.

Bác sĩ thực hiện nội soi lấy gan từ người cho sống để thực hiện ghép gan. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Sau đó, bệnh nhân được chẩn đoán suy gan cấp trên nền viêm gan B mạn tính, điều trị nội khoa tại bệnh viện tuyến dưới 4 ngày không cải thiện.

Bệnh nhân tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương điều trị, tuy nhiên tình trạng bệnh xấu dần, bệnh nhân hôn mê gan được đặt ống nội khí quản và chuyển viện. Tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bác sĩ xác định bệnh nhân chỉ còn 72 giờ để ghép gan.

Người con trai 19 tuổi là N.H.N., đã không ngần ngại ký giấy hiến một phần gan để cứu cha. Theo anh N., tình trạng của cha rất nặng. Khi thực hiện các xét nghiệm, chỉ có mẹ và anh N. tương thích, nhưng bản thân anh không muốn mẹ hiến gan, vì mẹ mới sinh em bé được hơn 2 tháng.

Ca ghép gan cho bệnh nhân ngày 24-8 thành công. Hiện bệnh nhân đang dần hồi phục dần, mở ra tương lai đoàn tụ đầy hy vọng và nhiều cảm xúc cho cả gia đình.

Một trường hợp khác vừa được ghép gan thành công là nam bệnh nhân 60 tuổi (ở Ninh Bình), được chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan tái phát đa ổ sau mổ 2 năm.

Khi đi khám sức khỏe định kỳ, bệnh nhân phát hiện khối u gan tái phát dù không sốt, không đau bụng, không vàng da, không rối loạn đại tiện.

Trong một tuần, các bác sĩ thực hiện 5 ca ghép gan, hồi sinh 5 cuộc đời

PGS-TS Vũ Văn Quang, Phó Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật gan - mật - tụy, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết trong tuần cuối cùng của tháng, các bác sĩ bệnh viện này đã hồi sinh 5 cuộc đời nhờ 5 ca ghép gan từ người hiến sống.

Các bệnh nhân đều là trường hợp suy gan cấp, ung thư gan, chỉ còn cơ hội sống nếu ghép gan. Bác sĩ đã lấy mảnh gan từ người hiến bằng phẫu thuật nội soi để ghép cho người nhận.

Đây được xem là một trong những kỹ thuật mổ phức tạp nhất được thực hiện bằng phẫu thuật nội soi, đòi hỏi trình độ kinh nghiệm cao, trang thiết bị, máy móc hiện đại, đồng bộ.

Theo PGS Quang, kể từ trường hợp phẫu thuật nội soi lấy mảnh ghép đầu tiên tại Việt Nam được thực hiện tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vào tháng 11- 2021, đến nay bệnh viện đã thực hiện thành công trên 90 trường hợp phẫu thuật nội soi lấy mảnh ghép.

Trên thế giới, chỉ một số ít trung tâm gan mật tại Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc mới đủ khả năng thực hiện phẫu thuật nội soi lấy mảnh ghép gan từ người hiến sống.