Thể thao

Con trai huyền thoại sống Jurgen Klinsmann gãy cổ khi chơi bóng ở Serie B

Đông Linh (theo The Sun)

(NLĐO) - Thủ môn Jonathan Klinsmann phải nhập viện khẩn cấp sau chấn thương nghiêm trọng ở vùng cổ trong trận đấu tại Serie B (Ý) giữa Cesena và Palermo.

Con trai của huyền thoại Jürgen Klinsmann – thủ môn Jonathan Klinsmann – đã được đưa đi cấp cứu sau một pha va chạm nguy hiểm trong trận đấu giữa Cesena và Palermo tại Serie B cuối tuần qua.

Tình huống xảy ra ở những phút bù giờ hiệp hai, khi Cesena đang dẫn 2-0. Trong nỗ lực lao ra cản phá đường căng ngang, Jonathan Klinsmann đã kịp đổ người chạm bóng trước, nhưng đầu lãnh trọn gầm giày của cầu thủ đối phương Filippo Ranocchia theo đà băng xuống.

Con trai huyền thoại Jurgen Klinsmann gãy cổ khi chơi bóng ở Serie B - Ảnh 1.

Thủ môn Jonathan Klinsmann trong trận đấu với Palermo

Pha va chạm khiến thủ môn của Cesena đổ gục xuống sân trước khi được đưa ra ngoài bằng cáng với nẹp cố định cổ. Anh ngay lập tức được chuyển tới bệnh viện tại Sicily để kiểm tra chuyên sâu.

Theo xác nhận từ Cesena, các xét nghiệm ban đầu cho thấy Jonathan Klinsmann bị gãy đốt sống cổ thứ nhất – vị trí đặc biệt nhạy cảm nối giữa cổ và cột sống. Hiện anh vẫn đang được theo dõi sát sao và sẽ tiếp tục trải qua các kiểm tra chuyên sâu cũng như tham vấn bác sĩ chuyên khoa thần kinh.

Con trai huyền thoại Jurgen Klinsmann gãy cổ khi chơi bóng ở Serie B - Ảnh 2.

Anh được các bác sĩ thần kinh săn sóc ngay trên sân...

Người đại diện của Jonathan Klinsmann thừa nhận: "Chặng đường hồi phục sẽ rất dài". Trên mạng xã hội, chính thủ môn 29 tuổi này cũng xác nhận mùa giải của anh đã khép lại: "Thật không may, mùa giải của tôi đã kết thúc từ thứ Bảy. Tôi bị gãy đốt sống trong trận đấu và sẽ phải nghỉ thi đấu một thời gian".

Con trai huyền thoại Jurgen Klinsmann gãy cổ khi chơi bóng ở Serie B - Ảnh 3.

... trước khi được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện tại Sicily

Anh đồng thời gửi lời cảm ơn tới đội ngũ y tế, người hâm mộ hai đội cũng như gia đình và bạn bè đã ủng hộ trong những ngày khó khăn. Mùa này, Jonathan Klinsmann là lựa chọn số một trong khung gỗ của Cesena, ra sân toàn bộ 35 trận tại Serie B. Anh đang thi đấu dưới sự dẫn dắt của cựu hậu vệ tuyển Anh Ashley Cole, người mới tiếp quản đội bóng hơn 1 tháng.

Con trai huyền thoại Jurgen Klinsmann gãy cổ khi chơi bóng ở Serie B - Ảnh 4.

Jonathan Klinsmann từng khoác áo các đội tuyển trẻ Mỹ

Dù mang dòng máu Đức từ cha, Klinsmann lại lựa chọn thi đấu tại Mỹ, quê hương của mẹ anh. Anh từng thi đấu cho các đội tuyển trẻ xứ sở cờ hoa và từng được HLV Mauricio Pochettino triệu tập lên đội tuyển Mỹ mùa giải này.

Chấn thương lần này không chỉ khiến sự nghiệp của Klinsmann bị gián đoạn, mà còn đặt ra thử thách lớn về thể chất lẫn tinh thần trong chặng đường trở lại sân cỏ.

