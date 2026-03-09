HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Con trai "vua" thép Trần Đình Long đăng ký mua vào 50 triệu cổ phiếu HPG

Tin-ảnh: Sơn Nhung

(NLĐO) - Lãnh đạo, người nội bộ doanh nghiệp niêm yết, trong đó có con trai "vua" thép Trần Đình Long đăng ký mua vào số lượng lớn cổ phiếu khi giá giảm sâu.

Theo đó, chiều 9-2, ông Trần Vũ Minh, con trai của Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát (HPG) là ông Trần Đình Long, đã chính thức gửi thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến cổ đông nội bộ lên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE).

Theo đó, ông Trần Vũ Minh đang sở hữu 176 triệu cổ phiếu HPG, tương ứng 2,298% vốn điều lệ. Dự kiến ông sẽ mua vào thêm 50 triệu cổ phiếu HPG nhằm gia tăng tỉ lệ sở hữu tại tập đoàn thép hàng đầu Việt Nam.

Ông Trần Đình Long hiện giữ vị trí Chủ tịch HĐQT và là cổ đông lớn nhất của Hòa Phát với số lượng nắm giữ 1,98 tỉ cổ phiếu (tương ứng tỉ lệ 25,796%).

- Ảnh 1.

"Vua" thép Trần Đình Long - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát

Việc con trai Chủ tịch tiếp tục gom vào một lượng lớn cổ phiếu (50 triệu đơn vị) trong bối cảnh thị trường được xem là tích cực, thể hiện sự cam kết gắn bó lâu dài và niềm tin của gia đình "vua" thép Trần Đình Long vào triển vọng tăng trưởng của Tập đoàn Hòa Phát.

Trên sàn chứng khoán, kết thúc phiên 9-3, giá cổ phiếu HPG chỉ còn 25.350 đồng/cổ phiếu khi giảm sàn. Thanh khoản gần 123 triệu cổ phiếu khớp lệnh.

Cùng thời gian này, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB- Mã chứng khoán MBB) cũng công bố thông tin giao dịch người có liên quan người nội bộ. Theo đó, vợ ông Phạm Như Ánh, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBB) là bà Lê Thị Hồng Phấn đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu MBB.

Thời gian đăng ký mua dự kiến từ ngày mai 10-3 đến 8-4 bằng hình thức khớp lệnh trên sàn. Nếu giao dịch hoàn tất, bà Phấn sẽ nâng lượng cổ phiếu MBB nắm giữ từ gần 2,2 triệu lên gần 4,2 triệu đơn vị, tương ứng tỉ lệ sở hữu tăng từ 0,027% lên 0,052% vốn điều lệ của MB.

Hiện ông Ánh đang sở hữu hơn 5,8 triệu cổ phiếu MBB, tương đương khoảng 0,072% vốn điều lệ ngân hàng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu MBB ghi nhận áp lực bán mạnh trong phiên giao dịch ngày 9-3. Giá cổ phiếu MBB giảm sàn xuống mức 24.850 đồng/cổ phiếu. Khối lượng giao dịch đạt hơn 69 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị khoảng 1.719 tỉ đồng, cao gấp đôi mức bình quân của 10 phiên gần nhất.

Mua cổ phiếu gì khi VN-Index vượt 1.350 điểm?

Mua cổ phiếu gì khi VN-Index vượt 1.350 điểm?

(NLĐO) - Thị trường chứng khoán được dự báo tiếp tục giằng co khi nhà đầu tư ngóng kết quả đàm phán thuế quan giữa Việt Nam - Mỹ vào đầu tháng 7 tới.

Tỉ phú thép Trần Đình Long: “Trở lại HoSE sau 19 năm, tôi rất xúc động”

(NLĐO)- Tỉ phú thép Trần Đình Long tự hào khi 10 năm bước vào lĩnh vực nông nghiệp đầy gian nan vất vả nhưng đã đi từ số 0 thành lớn mạnh.

Kỷ lục mới của tỉ phú thép Trần Đình Long

(NLĐO)- Tập đoàn Hòa Phát của tỉ phú Trần Đình Long lập kỷ lục bán vượt 10 triệu tấn thép năm 2025, tăng 31% so với năm ngoái.

giao dịch cổ phiếu Sở giao dịch chứng khoán Trần Đình Long "vua" thép Trần Đình Long
