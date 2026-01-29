Con vật quý hiếm bất ngờ nằm trong lưới ngư dân Đà Nẵng

Ngày 29-1, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm (TP Đà Nẵng) cho biết vừa tiếp nhận và tái thả thành công một con đồi mồi về môi trường tự nhiên.

Con đồi mồi quý hiếm mắc lưới ngư dân được thả về môi trường tự nhiên

Trước đó, ngày 26-1, bà Tạ Thị Bờ (64 tuổi, trú xã Tân Hiệp, TP Đà Nẵng) phát hiện một con đồi mồi mắc vào lưới khai thác thủy sản tại vùng biển Bãi Hương (Cù Lao Chàm). Nhận thức đây là loài động vật hoang dã quý hiếm, bà Bờ đã chủ động thông báo cho cơ quan chức năng để tiếp nhận, kiểm tra và cứu hộ.

Qua kiểm tra, con đồi mồi được xác định có tình trạng sức khỏe tốt, không bị thương tích, nặng khoảng 3 kg, chiều dài mai 50 cm, chiều ngang mai 30 cm. Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, cá thể này đã được thả về biển an toàn.

Được biết, đồi mồi (Eretmochelys imbricata) là loài rùa biển cực kỳ quý hiếm, nằm trong Sách Đỏ Việt Nam và thế giới, thuộc danh mục cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Chúng có nguy cơ tuyệt chủng cao do bị săn bắt lấy mai và mất môi trường sống. Mọi hành vi mua bán, sử dụng sản phẩm từ đồi mồi đều bị cấm.

Theo Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm, việc loài này xuất hiện tại khu vực Bãi Hương được xem là tín hiệu tích cực, cho thấy hệ sinh thái biển địa phương đang dần được phục hồi.

Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm hiện có địa giới hành chính thuộc xã Tân Hiệp, TP Đà Nẵng, với tổng diện tích vùng lõi và vùng đệm hơn 23.530 ha. Trong đó, phần biển chiếm gần 22.000 ha, phần đảo hơn 1.600 ha. Khu bảo tồn được đánh giá có giá trị tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú, cả trên rừng lẫn dưới biển.