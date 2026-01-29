HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Con vật quý hiếm bất ngờ nằm trong lưới ngư dân Đà Nẵng

Trần Thường

(NLĐO) – Trong lúc đánh bắt hải sản, một ngư dân ở TP Đà Nẵng phát hiện một con đồi mồi quý hiếm mắc lưới nên trình báo cơ quan chức năng.

Ngày 29-1, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm (TP Đà Nẵng) cho biết vừa tiếp nhận và tái thả thành công một con đồi mồi về môi trường tự nhiên.

Phát hiện đồi mồi qúy hiếm tại Đà Nẵng: Tín hiệu tích cực cho bảo tồn - Ảnh 1.

Con đồi mồi quý hiếm mắc lưới ngư dân được thả về môi trường tự nhiên

Trước đó, ngày 26-1, bà Tạ Thị Bờ (64 tuổi, trú xã Tân Hiệp, TP Đà Nẵng) phát hiện một con đồi mồi mắc vào lưới khai thác thủy sản tại vùng biển Bãi Hương (Cù Lao Chàm). Nhận thức đây là loài động vật hoang dã quý hiếm, bà Bờ đã chủ động thông báo cho cơ quan chức năng để tiếp nhận, kiểm tra và cứu hộ.

Qua kiểm tra, con đồi mồi được xác định có tình trạng sức khỏe tốt, không bị thương tích, nặng khoảng 3 kg, chiều dài mai 50 cm, chiều ngang mai 30 cm. Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, cá thể này đã được thả về biển an toàn.

Được biết, đồi mồi (Eretmochelys imbricata) là loài rùa biển cực kỳ quý hiếm, nằm trong Sách Đỏ Việt Nam và thế giới, thuộc danh mục cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Chúng có nguy cơ tuyệt chủng cao do bị săn bắt lấy mai và mất môi trường sống. Mọi hành vi mua bán, sử dụng sản phẩm từ đồi mồi đều bị cấm.

Theo Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm, việc loài này xuất hiện tại khu vực Bãi Hương được xem là tín hiệu tích cực, cho thấy hệ sinh thái biển địa phương đang dần được phục hồi.

Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm hiện có địa giới hành chính thuộc xã Tân Hiệp, TP Đà Nẵng, với tổng diện tích vùng lõi và vùng đệm hơn 23.530 ha. Trong đó, phần biển chiếm gần 22.000 ha, phần đảo hơn 1.600 ha. Khu bảo tồn được đánh giá có giá trị tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú, cả trên rừng lẫn dưới biển.

Tin liên quan

CSGT đang đi tuần, bất ngờ được người dân giao nộp động vật quý hiếm

CSGT đang đi tuần, bất ngờ được người dân giao nộp động vật quý hiếm

(NLĐO)- Thấy lực lượng CSGT đi tuần tra, người đàn ông ở Thanh Hóa đã mang con vật quý hiếm bắt được trong khu bếp gia đình tới giao nộp

Một người dân bất ngờ phát hiện 8 cá thể quý hiếm bên đường

(NLĐO) – Trong lúc đi làm, một người dân đã phát hiện 8 cá thể rùa quý hiếm bên lề đường nên mang tới cơ quan chức năng giao nộp.

Cần Thơ: Đặt bẫy do mất gà vịt nhưng bắt được loài mèo quý hiếm

(NLĐO) - Công an xã Tân Bình, TP Cần Thơ đã tiếp nhận hai động vật hoang dã quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp

cơ quan chức năng khai thác thủy sản môi trường sống khu bảo tồn thiên nhiên bảo tồn thiên nhiên Ban Quản lý cù lao Chàm động vật hoang dã quý hiếm đồi mồi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo