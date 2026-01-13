HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Cần Thơ: Đặt bẫy do mất gà vịt nhưng bắt được loài mèo quý hiếm

Ca Linh

(NLĐO) - Công an xã Tân Bình, TP Cần Thơ đã tiếp nhận hai động vật hoang dã quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp

Ngày 13-1, thông tin từ Công an TP Cần Thơ, Công an xã Tân Bình vừa tiếp nhận 1 con mèo cá và 1 con khỉ đuôi dài do người dân trên địa bàn tự nguyện giao nộp.

Cần Thơ phát hiện mèo cá qúy hiếm Sau khi Đặt bẫy gà mất - Ảnh 1.

Công an xã Tân Bình tiếp nhận cá thể mèo cá do ông Nguyễn Thanh Nhiều tự nguyện giao nộp

Trước đó, vào sáng 5-1, Công an xã Tân Bình tiếp nhận thông tin ông Nguyễn Thanh Nhiều (SN 1978) phát hiện 1 con mèo cá trong rẫy và chủ động liên hệ công an xã để giao nộp. Ông Nhiều cho biết do thời gian qua, gà, vịt nuôi trong gia đình thường xuyên bị mất nên ông đặt bẫy thì phát hiện con mèo cá nói trên.

Qua xác minh của Công an xã Tân Bình, đây là loài động vật quý hiếm, thuộc nhóm loài bị đe dọa tuyệt chủng.

Công an xã Tân Bình đã phân công cán bộ tiến hành làm việc với người dân, lập biên bản và thực hiện các thủ tục tiếp nhận theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Công an xã Tân Bình cũng tiếp nhận thêm 1 con khỉ đuôi dài do bà Trương Thị Sang (SN 1961) tự nguyện giao nộp.

Cần Thơ phát hiện mèo cá qúy hiếm Sau khi Đặt bẫy gà mất - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tiếp nhận khỉ đuôi dài do người dân tự nguyên giao nộp

Qua làm việc, bà Sang cho hay con khỉ đuôi dài này được người anh họ tặng rồi mang về nuôi. Sau khi được tuyên truyền, nhận thức rõ hành vi nuôi nhốt, tàng trữ động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm là vi phạm pháp luật nên bà Sang đã chủ động liên hệ công an xã để giao nộp.

Khỉ đuôi dài nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được Nhà nước ưu tiên bảo vệ.

động vật quý hiếm Cần Thơ mèo cá
