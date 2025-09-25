HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Xã hội

Con vật quý hiếm nặng 15 kg "đi lạc" vào vườn nhà dân ở Quảng Trị

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Đúng như suy đoán của người dân, con vật quý hiếm này thuộc nhóm IIB nguy cấp, quý hiếm cần ưu tiên bảo vệ.

Ngày 25-9, UBND xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phối hợp với lực lượng kiểm lâm bàn giao một con khỉ đuôi lợn cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật (thuộc Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng).

- Ảnh 1.

Con vật quý hiếm mà người dân giao nộp là khỉ đuôi lợn

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 24-9, anh Nguyễn Hữu Niên (SN 1980, ngụ tại thôn Quảng Điền, xã Triệu Bình) phát hiện con khỉ đuôi lợn lạc vào vườn nhà.

Biết đây là con vật quý hiếm nên anh Niên đã bắt lại, chăm sóc và đến sáng nay giao nộp cho lực lượng chức năng.

Cơ quan chức năng xác định đây là loài khỉ đuôi lợn (Macaca nemestrina), nặng khoảng 15 kg, thuộc nhóm IIB nguy cấp, quý hiếm.

Tin liên quan

Lần theo tiếng kêu lạ trong đêm, người dân bắt được con vật quý hiếm

Lần theo tiếng kêu lạ trong đêm, người dân bắt được con vật quý hiếm

(NLĐO) - Con vật quý hiếm này hoảng loạn, phát ra tiếng kêu trong đêm vì bị mắc kẹt trong chiếc lừ đơm tôm của người dân.

Ra biển bắt ốc móng tay, 2 thanh niên mò được tượng con vật lạ

(NLĐO) – Trong lúc đi mò bắt ốc móng tay ở cửa biển, 2 thanh niên ở Cà Mau đã phát hiện tượng con vật “lạ” bằng kim loại nghi là đồng.

Người dân phát hiện con vật cực kỳ quý hiếm trong đêm tối

(NLĐO) - Ngay sau khi phát hiện, người dân đã bắt giữ con vật quý hiếm này và trình báo ngay cơ quan chức năng.

Phong Nha - Kẻ Bàng tỉnh Quảng trị kiểm lâm động vật khỉ đuôi lợn giao nộp con vật quý hiếm nhóm IIB
