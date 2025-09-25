Con vật quý hiếm nặng 15 kg "đi lạc" vào vườn nhà dân ở Quảng Trị

Ngày 25-9, UBND xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phối hợp với lực lượng kiểm lâm bàn giao một con khỉ đuôi lợn cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật (thuộc Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng).

Con vật quý hiếm mà người dân giao nộp là khỉ đuôi lợn

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 24-9, anh Nguyễn Hữu Niên (SN 1980, ngụ tại thôn Quảng Điền, xã Triệu Bình) phát hiện con khỉ đuôi lợn lạc vào vườn nhà.

Biết đây là con vật quý hiếm nên anh Niên đã bắt lại, chăm sóc và đến sáng nay giao nộp cho lực lượng chức năng.

Cơ quan chức năng xác định đây là loài khỉ đuôi lợn (Macaca nemestrina), nặng khoảng 15 kg, thuộc nhóm IIB nguy cấp, quý hiếm.