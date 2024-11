Chiều 22-11, tin từ Công huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an tỉnh Gia Lai và Công an TP Hà Nội tiến hành phá thành công Chuyên án buôn bán, vận chuyển hàng cấm (pháo) với quy mô cực lớn, bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ trên 2,2 tấn pháo các loại.

Tang vật vụ án được lực lượng chức năng thu giữ (Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, sau thời gian theo dõi, nắm tình hình, từ tháng 9-2024, Công an huyện Đức Thọ phát hiện một đường dây buôn bán pháo quy mô lớn. Nguồn pháo được các đối tượng trong nước móc nối đặt mua từ Campuchia rồi đưa về Việt Nam tiêu thụ với số lượng hàng ngàn kg. Cầm đầu đường dây này là đối tượng Hoàng Khắc Phi (1993, trú xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, Gia Lai).

Hoàng Khắc Phi tại cơ quan điều tra

Nhận thấy thời cơ phá án đã tới, ngày 18-11, Công an huyện Đức Thọ phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hà Tĩnh), huy động 60 CBCS, thành lập 8 tổ công tác nhanh chóng phối hợp với Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Gia Lai tiến hành bắt giữ 6 đối tượng gồm: Hoàng Khắc Phi (1993, ngụ xã Ia Dom, huyện Đức Cơ), Trương Quang Thống (1988, ngụ xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ), Lê Viết Thành (2001, ngụ xã Ia Băng, huyện Đắk Đoa), Đinh Quang Nhật (1995, ngụ phường Chi Lăng, TP.Pleiku) đều ở tỉnh Gia Lai; Hồ Nghĩa Tuấn Anh (1996, ngụ xã Ea H'leo, huyện Ea H'eo, tỉnh Đắk Lắk) và Kiều Xuân Sơn (2008, ngụ xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, TP.Hà Nội). Khám xét nơi ở của các đối tượng, tiến hành thu giữ trên 2.200kg (2,2 tấn) pháo các loại, 4 ô tô, 15 ĐTDĐ, 3 khẩu súng, 1 kiếm Nhật và nhiều tang vật khác có liên quan đến vụ án.

Tang vật vụ án

Bước đầu, đối tượng Hoàng Khắc Phi khai nhận, khoảng đầu tháng 9-2024 do có quen biết một đối tượng ở Campuchia nên Phi đã liên hệ với đối tượng này để mua pháo đưa về Việt Nam bán. Khi đưa pháo về, Phi bán cho Nhật; sau đó, Nhật chỉ đạo Thống, Thành, Anh vận chuyển pháo về tập kết tại kho ở thành phố Pleiku để đóng gói và mang pháo đi tiêu thụ.

Hơn 2,2 tấn pháo các loại bị thu giữ

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận bằng nhiều hình thức tiêu thụ khác nhau (chủ yếu trên không gian mạng), từ tháng 9-2024 đến nay các đối tượng đã mua bán, giao dịch gần 3.000kg pháo các loại tại nhiều tỉnh, thành phố khắp cả nước, thu lợi hàng trăm triệu đồng.

Hiện, vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra mở rộng.