Phát hiện gần 140 kg pháo hoa nổ bên trong căn phòng trọ ở Bình Dương

Ngày 7-10, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Dương, cho biết đã phối hợp Công an TP Bến Cát kiểm tra hành chính phát hiện đối tượng tàng trữ trái phép 138kg pháo hoa nổ trong phòng trọ trên địa bàn phường Hòa Lợi.

Tang vật thu giữ

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, đối tượng tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện, cơ sở kinh doanh nhà trọ, chung cư, nhà cao tầng có dấu hiệu phức tạp về an ninh, trật tự; Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Bến Cát tiến hành kiểm tra hành chính hộ kinh doanh nhà trọ thuộc khu phố Phú Hòa, phường Hòa Lợi, TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương phát hiện tại phòng số 23 do đối tượng Nguyễn Thành Bảo (SN 1998; HKTT tỉnh Phú Yên) thuê ở phát hiện thu giữ nhiều loại pháo hoa nổ có tổng trọng lượng hơn 138 kg.

Qua làm việc, đối tượng Nguyễn Thành Bảo khai nhận toàn bộ số pháo hoa nổ trên được mua trên mạng xã hội cất giấu tại phòng trọ với mục đích mua, bán kiếm lời. Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.