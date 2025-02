Công an Bà Rịa - Vũng Tàu sắp xếp, bố trí nhân sự sau khi giải thể công an cấp huyện

Sáng 28-2, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức bộ máy, quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao các quyết định nghỉ công tác cho 9 cán bộ

Tại buổi lễ, Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1-3-2025 đối với 9 cá nhân. Đồng thời, công bố các quyết định của Bộ Công an về giải thể công an cấp huyện, thành phố trực thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trao quyết định điều động, bố trí cho các cán bộ công an tỉnh sau khi giải thể công an cấp huyện

Theo đó, từ ngày 1-3-2025, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ kết thúc hoạt động đối với 7 công an cấp huyện và 67 đơn vị cấp đội thuộc công an cấp huyện. Tổ chức bộ máy mới của công an tỉnh gồm 26 đơn vị cấp phòng, 77 công an cấp xã và 2 đồn công an.

Từ ngày mai (1-3) các cán bộ thuộc công an tỉnh sẽ nhận nhiệm vụ tại các đơn vị mới

Lãnh đạo công an tỉnh cũng trao 45 quyết định điều động, bố trí cho 45 cán bộ cấp trưởng, phó phòng của công an các huyện, thị, thành phố nhận nhiệm vụ mới tại các phòng công an tỉnh, công an xã và đơn vị thuộc công an tỉnh.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết việc sắp xếp bộ máy, nhân sự của Công an tỉnh đã cơ bản hoàn thành

Cùng ngày, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức lễ chuyển giao các chức năng, nhiệm vụ từ các sở, ngành sang công an tỉnh gồm nhiệm vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp (Sở Tư Pháp), chức năng quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội), các chức năng về lĩnh vực giao thông (Sở Giao thông Vận tải), chức năng bảo đảm an toàn thông tin (Sở Thông tin và Truyền thông).

Trước đó, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các sở liên quan đã chủ động rà soát, thống kê, tập hợp hồ sơ, tài liệu, bảo đảm bàn giao nguyên trạng, đầy đủ, tránh để mất, thất lạc hồ sơ. Đồng thời cũng phối hợp để đào tạo, tập huấn, truyền đạt kinh nghiệm, kỹ năng đối với các nhiệm vụ sẽ bàn giao.