Công an bắt hai thiếu niên cướp giật tài sản chiều mùng 1 Tết

Ngày 14-2, Công an quận Gò Vấp (TP HCM) đã tạm giữ T.K.C và V.V.K (cùng 16 tuổi, ngụ quận Bình Tân) do cướp giật tài sản.

Một thiếu niên tại cơ quan công an.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 10-2 (tức mùng 1 Tết), bà L. (60 tuổi) chạy xe máy trên đường Lê Đức Thọ.

Khi đến đoạn một bãi đất trống (phường 15, quận Gò Vấp) thì bị 2 thanh niên đi xe máy giật dây chuyền vàng. Sau đó bà L. đến công an trình báo.

Thấy đây là hành vi manh động, thời điểm là mùng 1 Tết, Công an quận Gò Vấp đã mau chóng vào cuộc. Chỉ sau 24 giờ, công an xác định C. và K. là đối tượng tình nghi nên đưa về trụ sở làm rõ.



Tại cơ quan công an, C. và K. thừa nhận đã cướp giật tài sản của bà L.