Công an bắt khẩn cấp 2 thanh niên cùng ở huyện Hóc Môn

Nghĩa và Hạnh tại cơ quan công an.

Theo điều tra, trưa 13-2, trong lúc đi bộ trên vỉa hè đường Quang Trung (phường 10, quận Gò Vấp), anh A.D. (36 tuổi) lấy điện thoại để chụp hình thì bị một người đi xe máy áp sát giật điện thoại rồi tẩu thoát. Anh D. sau đó đến công an trình báo.

Chưa đến 24 giờ sau, Công an quận Gò Vấp đã xác định người gây án là Nghĩa (tên thường gọi là Mạnh), năm 2015 từng bị công an bắt do sử dụng ma túy.

Tại cơ quan công an, Nghĩa cho biết đã thực hiện hành vi phạm tội trên. Cướp giật điện thoại xong, Nghĩa đưa cho Hạnh để nhờ bán, Hạnh biết rõ điện thoại Nghĩa đưa là tài sản phạm tội nhưng vẫn đồng ý bán giúp và đưa trước 500.000 đồng.

Nhưng do các cửa hàng nghỉ Tết nên Hạnh đem điện thoại cất ở phòng trọ, chờ sau Tết đem bán.