Công an Bình Thuận thông tin vụ cháy tại bãi giữ phương tiện mô tô vi phạm

Ngày 10-3, Công an huyện Tánh Linh (Bình Thuận) thông tin liên quan vụ cháy bãi xe tang vật trong trụ sở công an

Theo đó, vụ cháy bắt đầu khoảng 18 giờ ngày 9-3 tại kho tạm giữ mô tô vi phạm của Công an huyện Tánh Linh

Ngay khi phát hiện cháy, Công an huyện Tánh Linh đã huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ và người dân gần đó tham gia chữa cháy; đồng thời, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực Đức Linh, cách hiện trường hơn 10 km lập tức đến chữa cháy và tiếp tục huy động thêm phương tiện của Đội chữa cháy Trung tâm Phan Thiết lên hỗ trợ.

Hiện trường vụ cháy bên trong trụ sở công an huyện Tánh Linh. Ảnh: NDCC

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận cũng trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy. Đến 18 giờ 45 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt.

Bước đầu xác định khoảng 200 mô tô là tang vật vi phạm hành chính bị cháy hoàn toàn, không có thiệt hại về người.

Hiện Công an tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ có liên quan đến ngay Công an huyện Tánh Linh để phối hợp tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác minh, làm rõ nguyên nhân và xác định thiệt hại do vụ cháy gây ra.