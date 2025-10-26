Công an Cần Thơ phát cảnh báo rủi ro khi phụ nữ kết hôn với người nước ngoài qua môi giới

Ngày 26-10, Cổng Thông tin điện tử Công an TP Cần Thơ đã có thông tin cảnh báo rủi ro khi phụ nữ địa phương kết hôn với người Trung Quốc.

Theo đó, thời gian gần đây, tình trạng phụ nữ Việt Nam kết hôn với đàn ông Trung Quốc thông qua môi giới tại xã Lai Hòa và nhiều địa phương khác đang có xu hướng gia tăng. Thực tế cho thấy, không ít phụ nữ gặp khó khăn, rủi ro về kinh tế, đời sống sau khi kết hôn.

Nguyên nhân chủ yếu là do phần lớn là phụ nữ trẻ, dân tộc thiểu số, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, trình độ văn hóa và hiểu biết pháp luật hạn chế.

Nhiều chị em kỳ vọng cuộc sống sung túc, thường tìm hiểu nhau qua mạng xã hội hoặc qua người thân, bạn bè, nhưng chưa nắm rõ thực tế đời sống và điều kiện kinh tế - xã hội của đối tượng. Do vậy, các quyết định kết hôn thường thiếu thông tin, dễ phát sinh nhiều vấn đề phức tạp về sau.

Các đối tượng môi giới thường sử dụng thủ đoạn tinh vi để lôi kéo phụ nữ, như liên hệ trực tiếp qua mạng xã hội (Zalo, Facebook…), hứa hẹn cuộc sống sung túc, nhàn hạ, hỗ trợ thủ tục kết hôn nhanh chóng hoặc mời làm việc tại Trung Quốc rồi giới thiệu kết hôn.

Do không nắm rõ thông tin thực tế về công việc, đời sống của người dự định kết hôn, nhiều người đã phát sinh mâu thuẫn do khác biệt văn hóa, ngôn ngữ và môi trường sống. Hậu quả là không ít phụ nữ bị đối xử khắc nghiệt, lao động nặng nhọc hoặc bị lôi kéo vào các hoạt động phạm pháp như mại dâm, lừa đảo.

Việc trở về nước sau hôn nhân cũng gây khó khăn về quốc tịch, học tập và tương lai của con cái.

Trên cơ sở đó, Công an xã Lai Hòa khuyến cáo người dân trước khi kết hôn với người nước ngoài cần tìm hiểu kỹ về công việc, đời sống, hồ sơ pháp lý và điều kiện gia đình của đối tượng.

Đồng thời, nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn môi giới tinh vi, tránh bị lừa đảo, ép buộc hoặc lôi kéo tham gia các hoạt động phạm pháp. Gia đình và cộng đồng cần quan tâm, hướng dẫn và hỗ trợ phụ nữ trong quyết định kết hôn, đồng thời phối hợp với cơ quan công an để phát hiện và ngăn chặn hành vi môi giới bất hợp pháp.