Các phương tiện truyền thông Hàn Quốc ngày 11-2 đồng loạt thông tin rằng ca sĩ Hyomin sẽ lên xe hoa vào ngày 6-4 tại Seoul - Hàn Quốc.

Vẻ đẹp của Hyomin

Hôn phu của mỹ nhân này là một người không nổi tiếng, không ở trong giới showbiz. Anh làm việc trong ngành tài chính và được cho là có ngoại hình đẹp trai.

Hyomin quyết định dành cả cuộc đời mình cho anh sau khi bị thu hút bởi lòng tốt và tính cách của anh.

Đám cưới sẽ được tổ chức riêng tư, chỉ có bạn bè thân thiết tham dự vì chú rể không phải người nổi tiếng.

Hyomin sinh năm 1989, ra mắt công chúng vào năm 2009 với tư cách là thành viên nhóm nhạc T-ara. Nhóm trở nên nổi tiếng và có những ca khúc đình đám như: "Like The First Time", "Bo Peep Bo Peep", "What's Wrong", "Roly Poly", "Day By Day"…

Bên cạnh âm nhạc cùng nhóm, Hyomin tham gia diễn xuất trong nhiều phim: "My Girlfriend is a Gumiho", "Gyebaek", "The Thousandth Man"…

Cô đã tìm thấy bến đỗ cuộc đời

Đầu năm 2022, thông tin Hyomin đang hẹn hò cùng cầu thủ Hwang Eui-jo lan tỏa gây sốc công chúng. Tuy nhiên, sau khi bị phanh phui không lâu, cả hai đã công bố chia tay do áp lực. Điều này khiến người hâm mộ Hyomin lo lắng nhưng đến nay cô đã có được bến đỗ cho cuộc đời.