Công an cảnh báo khẩn cấp về “Tài liệu 88 trang” độc hại

Chiều 29-11, Công an xã Tiên Hưng (tỉnh Hưng Yên) cho biết đã phát đi cảnh báo khẩn cấp về nội dung độc hại trên mạng xã hội tới người dân.

Cảnh báo của Công an xã Tiên Hưng

Công an xã Tiên Hưng nhấn mạnh đây là những nội dung cực kỳ độc hại, gây hoang mang và vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Công an xã Tiên Hưng khuyến cáo người dân tuyệt đối không chia sẻ tài liệu trên. Nếu nhận được, hãy xóa ngay lập tức và không lan truyền cho bất kỳ ai.

Khi phát hiện tài khoản/người nào chia sẻ, hãy báo cáo với Công an xã Tiên Hưng hoặc cơ quan chức năng để kịp thời xử lý. Đồng thời giám sát chặt chẽ việc sử dụng mạng xã hội của con em, hướng dẫn các em tránh xa nội dung tiêu cực.

Công an xã Tiên Hưng cảnh báo, người có hành vi lưu trữ, chia sẻ, tán phát nội dung bạo lực, kích động phạm tội có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

Trước đó, chiều 29-11, trao đổi với Báo Người Lao Động, lãnh đạo UBND xã Tiên Hưng cho biết Công an xã đang khẩn trương xác minh thông tin về nhân thân công dân Nguyễn Xuân Đạt (SN 1989, trú tại thôn Hoàng Trung 2, xã Tiên Hưng) theo công văn yêu cầu của Công an tỉnh Lạng Sơn.

Theo lãnh đạo Công an xã Tiên Hưng, tại địa phương có công dân tên là Nguyễn Xuân Đạt (SN 1989, trú tại thôn Hoàng Trung 2). Tuy nhiên, anh Đạt đã vắng mặt tại địa phương từ nhiều năm nay. Hiện anh Đạt đi đâu, làm gì thì chính quyền địa phương không có thông tin.

Bà Nguyễn Thị M. (mẹ anh Nguyễn Xuân Đạt) xác nhận con trai bà đã bỏ nhà đi biệt tích suốt 10 năm nay.

Theo bà M, ngày 27-11, lực lượng chức năng có đến nắm bắt thông tin về anh Đạt nhưng chưa thông báo nội dung cụ thể.

Hàng xóm cho biết, anh Đạt được người thân ở Hà Nội nuôi dưỡng từ nhỏ, từng có thời gian ở quê và làm công nhân trước khi rời đi biệt tích.