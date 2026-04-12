Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mùa thi

Ngày 12-4, Công an tỉnh Gia Lai đã phát đi cảnh báo về hàng loạt thủ đoạn lừa đảo có xu hướng gia tăng trong mùa thi sắp tới. Các thủ đoạn này nhắm vào tâm lý lo lắng của học sinh và phụ huynh.

Lợi dụng tâm lý lo lắng mùa thi, các đối tượng giả mạo tuyển sinh, công an, gửi thông báo trúng tuyển để chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, các đối tượng thường lợi dụng nhu cầu tìm kiếm thông tin tuyển sinh, tra cứu điểm thi hoặc "chạy" suất vào các trường đại học, cao đẳng để thực hiện hành vi lừa đảo.

Một trong những chiêu trò phổ biến là giả danh cán bộ ngành giáo dục, nhân viên nhà trường hoặc trung tâm tư vấn tuyển sinh để liên hệ với phụ huynh, học sinh qua điện thoại, mạng xã hội.

Các đối tượng thường đưa ra những thông tin sai lệch như có thể "can thiệp điểm thi", "đảm bảo trúng tuyển nguyện vọng" hoặc "xét tuyển đặc cách", từ đó yêu cầu chuyển tiền đặt cọc hoặc chi phí "lo thủ tục".

Không ít trường hợp sau khi nhận tiền, các đối tượng lập tức cắt đứt liên lạc.

Ngoài ra, hình thức lập website, fanpage giả mạo các trường học, cơ quan giáo dục cũng được sử dụng tinh vi.

Những trang này thường đăng tải thông tin tuyển sinh, học bổng hấp dẫn, yêu cầu người dùng cung cấp thông tin cá nhân hoặc nộp phí đăng ký để chiếm đoạt tài sản.

Một thủ đoạn khác là gửi đường link giả mạo để tra cứu điểm thi. Khi người dùng truy cập và nhập thông tin cá nhân, tài khoản có thể bị đánh cắp, dẫn đến mất tiền trong tài khoản ngân hàng.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tin vào các lời hứa "bao đậu", "nâng điểm" hay can thiệp kết quả thi. Mọi thông tin liên quan đến kỳ thi và tuyển sinh cần được kiểm chứng qua các kênh chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc các trường.

Phụ huynh và học sinh cũng không nên cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai; đồng thời không chuyển tiền cho người lạ khi chưa xác minh rõ ràng. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ và xử lý kịp thời.