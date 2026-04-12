HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mùa thi

Đức Anh

(NLĐO) - Lợi dụng tâm lý lo lắng mùa thi, các đối tượng giả mạo tuyển sinh, công an, gửi thông báo trúng tuyển để chiếm đoạt tài sản.

Ngày 12-4, Công an tỉnh Gia Lai đã phát đi cảnh báo về hàng loạt thủ đoạn lừa đảo có xu hướng gia tăng trong mùa thi sắp tới. Các thủ đoạn này nhắm vào tâm lý lo lắng của học sinh và phụ huynh.

Công an Gia Lai cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mùa thi - Ảnh 1.

Theo cơ quan công an, các đối tượng thường lợi dụng nhu cầu tìm kiếm thông tin tuyển sinh, tra cứu điểm thi hoặc "chạy" suất vào các trường đại học, cao đẳng để thực hiện hành vi lừa đảo. 

Một trong những chiêu trò phổ biến là giả danh cán bộ ngành giáo dục, nhân viên nhà trường hoặc trung tâm tư vấn tuyển sinh để liên hệ với phụ huynh, học sinh qua điện thoại, mạng xã hội.

Các đối tượng thường đưa ra những thông tin sai lệch như có thể "can thiệp điểm thi", "đảm bảo trúng tuyển nguyện vọng" hoặc "xét tuyển đặc cách", từ đó yêu cầu chuyển tiền đặt cọc hoặc chi phí "lo thủ tục". 

Không ít trường hợp sau khi nhận tiền, các đối tượng lập tức cắt đứt liên lạc.

Ngoài ra, hình thức lập website, fanpage giả mạo các trường học, cơ quan giáo dục cũng được sử dụng tinh vi. 

Những trang này thường đăng tải thông tin tuyển sinh, học bổng hấp dẫn, yêu cầu người dùng cung cấp thông tin cá nhân hoặc nộp phí đăng ký để chiếm đoạt tài sản.

Một thủ đoạn khác là gửi đường link giả mạo để tra cứu điểm thi. Khi người dùng truy cập và nhập thông tin cá nhân, tài khoản có thể bị đánh cắp, dẫn đến mất tiền trong tài khoản ngân hàng.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tin vào các lời hứa "bao đậu", "nâng điểm" hay can thiệp kết quả thi. Mọi thông tin liên quan đến kỳ thi và tuyển sinh cần được kiểm chứng qua các kênh chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc các trường.

Phụ huynh và học sinh cũng không nên cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai; đồng thời không chuyển tiền cho người lạ khi chưa xác minh rõ ràng. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ và xử lý kịp thời.

Chặn đứng thủ đoạn lừa đảo nhờ chuyển tiền

Chặn đứng thủ đoạn lừa đảo nhờ chuyển tiền

(NLĐO)- Bà H. được đối tượng lạ mặt trên mạng xã hội “nhờ gửi” 1,9 tỉ đồng và yêu cầu chuyển khoản 196.721.000 đồng để giải ngân số tiền trên

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới, nhắm đến sinh viên các trường đại học

(NLĐO) - Công an TP Đà Nẵng phát cảnh báo về nhóm đối tượng mạo danh cơ sở đào tạo để lừa đảo sinh viên, phụ huynh thông qua chương trình học bổng du học.

Lãi suất tăng nhanh, ngân hàng cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới

(NLĐO) - Facebook, Zalo đang xuất hiện tình trạng nhiều tài khoản chia sẻ thông tin giả mạo chương trình lãi suất gửi tiết kiệm tới 9% tại Vietcombank.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo