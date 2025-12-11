HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Chặn đứng thủ đoạn lừa đảo nhờ chuyển tiền

Tr.Đức

(NLĐO)- Bà H. được đối tượng lạ mặt trên mạng xã hội “nhờ gửi” 1,9 tỉ đồng và yêu cầu chuyển khoản 196.721.000 đồng để giải ngân số tiền trên

Chiều 11-12, bà N.T.H. (SN 1975, trú thôn Đồng Lại, xã Vĩnh Lại, TP Hải Phòng) cầm nhiều tiền mặt đến Phòng giao dịch Ứng Hòe thuộc Quỹ tín dụng nhân dân Quang Khải (địa chỉ thôn Quảng Nội, xã Vĩnh Lại, TP Hải Phòng) để chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng lạ với những biểu hiện bất thường. Nghi vấn bà H. bị lừa đảo qua mạng xã hội, nhân viên Phòng giao dịch lập tức báo ngay cho Công an xã.

Chặn đứng thủ đoạn lừa đảo chuyển tiền qua mạng xã hội hiệu quả - Ảnh 1.

Lực lượng công an giải thích, tuyên truyền, bà H. nhận thức ra việc mình bị lừa đảo

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Vĩnh Lại đã cử cán bộ đến để xác minh. Qua làm việc sơ bộ, xác định bà H. bị đối tượng lừa đảo qua mạng "nhờ gửi" 1,9 tỉ đồng và yêu cầu chuyển khoản 196.721.000 đồng để giải ngân số tiền trên. Bà H. tới phòng giao dịch Ứng Hoè để định rút thêm tiền tiết kiệm ở quỹ để chuyển khoản cho đối tượng.

Sau khi được lực lượng công an giải thích, tuyên truyền, bà H. đã nhận ra việc mình bị lừa đảo, cam kết sẽ không chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng và sẽ nâng cao tinh thần cảnh giác để bản thân và gia đình không bị lừa đảo qua mạng xã hội.

lừa đảo mạng xã hội người đàn bà ngăn chặn kịp thời
