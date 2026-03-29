Ngày 29-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Phước Long (SN 1980; trú phường Hòa Cường) để điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc”.

Công an đột kích CLB New Emperors Poker Club đang tổ chức đánh bạc trái phép



Long được xác định là chủ nhiệm CLB New Emperors Poker Club đặt tại một khách sạn trên đường Phạm Văn Đồng (phường An Hải).

Đáng chú ý, đối tượng có 4 tiền án về các tội “Cố ý gây thương tích”, “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Theo điều tra, ngày 12-11-2025, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường An Hải kiểm tra, phát hiện CLB này đang tổ chức giải đấu Poker trái phép với khoảng 30 người tham gia.

Đặng Phước Long là đối tượng cộm cán với 4 tiền án

Quá trình làm rõ cho thấy, trong thời gian điều hành CLB, Long chỉ đạo nhân viên tổ chức các giải Poker tournament có thưởng bằng tiền, đồng thời sử dụng tài khoản Facebook “New Emperors Poker Club” quảng bá, thu hút người chơi với lệ phí 650.000 đồng/người, tổng giá trị giải thưởng công bố là 50 triệu đồng.

Những người tham gia không phải hội viên CLB, thi đấu trực tiếp để loại nhau và tranh giải thưởng bằng tiền. Từ hoạt động này, Long thu lợi bằng cách trích tiền từ quỹ giải thưởng và tiền bán vé.

Kết quả xác minh từ cơ quan chức năng cho thấy việc tổ chức giải đấu Poker nêu trên chưa được cấp phép theo quy định.

Cơ quan công an nhận định đây là vụ án có thủ đoạn tinh vi khi lợi dụng hình thức thi đấu Poker – hoạt động có quy định pháp lý – để tổ chức đánh bạc trá hình, trong đó có cả người tham gia là khách du lịch.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.

