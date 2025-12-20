Đối tượng giang hồ cộm cán lẩn trốn trong nhà trọ

Ngày 20-12, Công an phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, cho biết đơn vị này vừa bắt giữ một đối tượng truy nã nguy hiểm đang lẩn trốn trên địa bàn.

Đối tượng Dương Đức Công bị bắt giữ khi lẫn trốn tại một nhà trọ. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, tháng 9-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định truy nã đối với Dương Đức Công (SN 1988, trú tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) về tội "Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác".

Được biết, Dương Đức Công là đối tượng giang hồ cộm cán, có nhiều tiền án về hình sự và ma túy, hoạt động manh động, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Qua rà soát, nắm tình hình, Công an phường xác định đối tượng có khả năng đang lẩn trốn tại địa bàn TP Vinh (cũ) và một số khu vực lân cận.

Rạng sáng ngày 15-12, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường đã tổ chức bắt giữ Dương Đức Công khi đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà trọ thuộc khối 8, phường Thành Vinh.

Hiện, Công an phường hoàn thiện hồ sơ, bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An để xử lý theo quy định của pháp luật.