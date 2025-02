Công an Đà Nẵng, Cần Thơ, Khánh Hoà công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo

Chiều 28-2, Công an TP Đà Nẵng tổ chức lễ công bố quyết định điều động cán bộ sau khi thực hiện dừng tổ chức công an cấp quận, huyện.

Công bố quyết định của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng về bổ nhiệm 6 lãnh đạo cấp phòng

Theo đó, các cán bộ được điều động giữ chức vụ trưởng phòng thuộc Công an TP Đà Nẵng gồm:

Thượng tá Trần Văn Tám, Trưởng Công an quận Hải Châu, giữ chức vụ Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế.

Thượng tá Nguyễn Thành Nam, Trưởng Công an quận Sơn Trà, giữ chức vụ Chánh Thanh tra Công an TP.

Thượng tá Phan Văn Thương, Trưởng Công an quận Thanh Khê, giữ chức vụ Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông.

Ban Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chúc mừng 6 cán bộ nhận quyết định bổ nhiệm

Dịp này, Công an TP Đà Nẵng trao quyết định nghỉ hưu trước tuổi cho Đại tá Đặng Văn Khuôn, Trưởng Công an quận Cẩm Lệ, và Thượng tá Nguyễn Chính, Phó trưởng Phòng Tham mưu

Thượng tá Ngô Văn Công, Trưởng Công an quận Liên Chiểu, giữ chức vụ Trưởng Phòng An ninh kinh tế.

Thượng tá Nguyễn Xuân Vinh, Trưởng Công an quận Ngũ Hành Sơn, giữ chức vụ Trưởng Phòng Kỹ thuật hình sự.

Thượng tá Mai Chiến Thắng, Trưởng Công an huyện Hòa Vang, giữ chức vụ Phó Phòng Tổ chức cán bộ.

Dịp này, Công an TP Đà Nẵng trao quyết định nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ hưu theo chế độ cho 2 cán bộ lãnh đạo cấp phòng gồm Đại tá Đặng Văn Khuôn, Trưởng Công an quận Cẩm Lệ, và Thượng tá Nguyễn Chính, Phó trưởng Phòng Tham mưu.

*Cùng ngày, Công an TP Cần Thơ tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an thành phố về công tác cán bộ và chính sách. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng tá lên Đại tá đối với ông Hà Bảo Huy, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, biệt phái công khai tại Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ; trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tá lên Thượng tá đối với ông Nguyễn Văn Trang, Phó trưởng Phòng CSGT Công an TP.



Cũng tại hội nghị, Phòng Tổ chức cán bộ Công an TP Cần Thơ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc giải thể công an 9 quận, huyện tại TP Cần Thơ. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1-3. Đồng thời, điều động 52 cán bộ đảm nhận các vị trí công tác mới, trong đó có nhiều lãnh đạo cấp phòng và cấp quận, huyện gồm:

Thượng tá Trần Văn Dũng, Trưởng Công an quận Ninh Kiều, được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận chúc mừng lãnh đạo các phòng, huyện nhận nhiệm vụ mới

Thượng tá Phạm Quốc Anh, Trưởng Công an huyện Vĩnh Thạnh, đến nhận công tác và giữ chức Trưởng Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh.

Thượng tá Lưu Hoàng Bình, Phó Trưởng Công an quận Cái Răng, đến nhận công tác và giữ chức Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố.

Thượng tá Lý Văn Phong, Trưởng Công an quận Bình Thủy, đến nhận công tác và giữ chức Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Thượng tá Lê Thái Hòa, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, đến nhận công tác và giữ chức Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường.

Thượng tá Hồ Việt Khởi, Phó Trưởng Công an quận Ninh Kiều, đến nhận công tác và giữ chức Phó Trưởng Phòng CSGT.

Thượng tá Võ Văn Dũng, Phó Trưởng Công an quận Ninh Kiều, đến nhận công tác và giữ chức Phó Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường…

Bên cạnh đó, 13 cán bộ lãnh đạo các phòng và công an cấp huyện được giải quyết nghỉ hưu theo chế độ.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ bắt tay ngay vào làm việc từ ngày 1-3, không để công việc gián đoạn, quá hạn, nhất là trong lĩnh vực điều tra. Tiến hành bàn giao hồ sơ, tài liệu, trang thiết bị phương tiện công tác… theo đúng thời gian, kế hoạch của Giám đốc Công an TP đã hướng dẫn, chỉ đạo.

Trước đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác sắp xếp, tổ chức tinh gọn bộ máy, đã có 13 lãnh đạo cấp phòng của Công an TP Cần Thơ tự nguyện viết đơn xin nghỉ dù còn hạn tuổi phục vụ…

*Chiều 28-2, Công an tỉnh Khánh Hòa công bố quyết định giải thể công an cấp huyện, thị xã, thành phố và công tác cán bộ Công an tỉnh.

Theo đó, từ ngày 1-3, Công an tỉnh Khánh Hòa giải thể công an cấp huyện: Cam Lâm, Diên Khánh, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Vạn Ninh, thị xã Ninh Hòa, TP Cam Ranh và TP Nha Trang.

Trong đó, Thượng tá Nguyễn Mậu An, Trưởng Công an huyện Khánh Sơn, giữ chức vụ Trưởng phòng Tham mưu.

Thượng tá Hoàng Tuấn Ngọc, Trưởng Công an TP Nha Trang, giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh Nội địa.

Công an tỉnh Khánh Hòa công bố giải thể công an cấp huyện, sắp xếp lại nhân sự để phù hợp với tình hình mới

Thượng tá Phan Bình Dương, Trưởng Công an huyện Cam Lâm, giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Thượng tá Cao Xuân Thuấn, Trưởng Công an TP Cam Ranh, giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh điều tra.

Thượng tá Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng Công an thị xã Ninh Hòa, giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.

Thượng tá Trần Thành Trung, Trưởng Công an huyện Khánh Vĩnh, giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường.

Thượng tá Lê Bửu Lộc, Trưởng Công an huyện Diên Khánh, giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát giao thông.

Thượng tá Nguyễn Văn Sáng, Trưởng Công an huyện Vạn Ninh, giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát cơ động.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Khánh Hòa cũng điều chuyển vị trí công tác của 6 cán bộ cấp phòng khác; thực hiện chế độ nghỉ hưu 7 cán bộ cấp phòng.