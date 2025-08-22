Ngày 22-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá vụ đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, tạm giữ 14 đối tượng liên quan, thu giữ hơn 192 triệu đồng.

Trước đó, qua công tác trinh sát quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một tụ điểm tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức đánh xóc đĩa ăn thua bằng tiền tại khu vực đồi keo lá tràm thuộc thôn An Cường, xã Việt An, TP Đà Nẵng.

14 đối tượng trong đường dây đánh bạc bị tạm giữ hình sự

Tụ điểm này do đối tượng Đặng Hà Vũ (SN 1984, trú thôn An Cường) cùng đồng bọn đứng ra tổ chức, hoạt động tinh vi, chặt chẽ, thu hút nhiều đối tượng tham gia.

Triệt phá sới bạc lớn ở Đà Nẵng, thu giữ hàng trăm triệu đồng!

Địa điểm đặt sới bạc nằm trên một khu vực đồi núi rộng lớn địa hình phức tạp, rất khó tiếp cận. Địa điểm sới bạc được các đối tượng thay đổi thường xuyên và không có điểm nào được lặp lại. Các đối tượng tổ chức bố trí lực lượng cảnh giới nghiêm ngặt chia thành nhiều lớp.

Các đối tượng muốn đến tham gia đánh bạc tại tụ điểm này phải là người quen biết hoặc được giới thiệu, hoặc do các đối tượng tổ chức gọi điện lôi kéo đến. Khi đến chơi các con bạc tập trung tại một địa điểm do các đối tượng tổ chức chỉ định (cách xa vị trí sới bạc) sau đó được trung chuyển vào sới bạc.

Sới bạc được tổ chức tại khu vực đồi keo lá tràm với địa hình phức tạp

Hoạt động của sới bạc diễn ra từ khoảng 14 giờ đến 21 giờ hằng ngày. Mỗi ngày sới bạc thu hút từ 20 đến 40 đối tượng tham gia với số tiền đánh bạc lên đến hàng trăm triệu đồng.

Ngày 20-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an xã Việt An tổ chức huy động 50 cán bộ chiến sĩ chia thành 3 tổ công tác triển khai kế hoạch triệt phá tụ điểm.

Các cán bộ, chiến sĩ đã phải băng rừng lội suối, di chuyển quãng đường hàng chục km đường đồi núi để tiếp cận sới bạc nhằm tránh sự phát hiện của các đối tượng cảnh giới. Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, các tổ tinh sát đã triệt xóa thành công tụ điểm – bắt quả tang hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Tang vật của vụ án

Thời điểm triệt xóa, bắt quả tang, Đặng Hà Vũ, 2 nam thanh niên làm “hồ lỳ” cùng một số đối tượng khác bỏ chạy khỏi hiện trường. Các tổ công tác lập tức truy đuổi, giữ lại tại hiện trường 18 đối tượng.

Quá trình đấu tranh ban đầu, xác định Đặng Hà Vũ sử dụng khu vực rừng keo lá tràm gần hồ An Tây làm địa điểm đánh bạc rồi điện thoại lôi kéo các con bạc đến chơi xóc đĩa ăn thua bằng tiền để thu tiền xâu.

Vũ thuê Trần Thanh Nhàn, Nguyễn Phước Vinh và Phạm Ngọc Tâm làm cảnh giới lực lượng Công an; thuê Đỗ Quang Vinh và 1 nam thanh niên (không rõ lai lịch) làm xe ôm chở con bạc đến địa điểm đánh bạc. Vũ trả công mỗi người 300.000 đồng/ngày.

Cơ quan điều tra đã chứng minh được 14 đối tượng đã có hành vi "tổ chức đánh bạc", "đánh bạc" dưới hình thức xóc đĩa thắng thua bằng tiền. Tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc hơn 192 triệu đồng (trong đó tiền trên chiếu bạc hơn 8,6 triệu đồng, tiền các đối tượng giữ trên người dùng để đánh bạc hơn 184 triệu đồng).

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành tạm giữ hình sự đối với 14 đối tượng và tiếp tục củng cố chứng cứ và điều tra mở rộng, xác minh truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.