Công an đề nghị cung cấp thông tin vụ trẻ sơ sinh tử vong tại lô đất trống

Ngày 14-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tố giác tội phạm và cung cấp các thông tin liên quan đến vụ việc trên.

Cơ quan công an đang điều tra vụ việc trẻ sơ sinh tử vong tại lô đất trống

Trước đó, vào ngày 6-3, tại một lô đất trống ở phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, người dân phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nhằm làm rõ các tình tiết liên quan và nguyên nhân trẻ sơ sinh tử vong.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục xác minh.

Cơ quan công an đề nghị người dân nếu có thông tin liên quan, kịp thời cung cấp để hỗ trợ quá trình điều tra vụ việc.