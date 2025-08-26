Xôn xao vụ trẻ sơ sinh tử vong: Xác định danh tính người mẹ bỏ con

Ngày 26-8, Công an phường Phú Mỹ, TP HCM đã xác định được thân nhân của thi thể bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn được phát hiện trong con hẻm ở ngay Quốc lộ 51 (khu phố Bến Đình, phường Phú Mỹ), bên cạnh là nhau thai và bộ đồ dính máu.

Người mẹ là bà H. (ngụ tỉnh Đồng Nai). Theo xác minh, bà H. sinh con ngay tại hẻm dẫn vào khu du lịch đã ngừng hoạt động trên Quốc lộ 51, phường Phú Mỹ (thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Sau khi sinh, bà H. bỏ lại bé sơ sinh rồi lên ô tô rời đi với nhóm bạn.

Thi thể đứa trẻ được người dân phát hiện và báo với lực lượng chức năng

Công an đang tiến hành lấy lời khai của người mẹ cũng như nhóm bạn đi cùng để điều tra.

Trước đó, khoảng 6 giờ sáng 25-8, một công nhân tan ca về phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong con hẻm cách Quốc lộ 51 chừng 35 m. Nhận tin báo, Công an phường Phú Mỹ cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt bảo vệ, khám nghiệm hiện trường.

Nạn nhân là bé gái sơ sinh, cơ thể còn nguyên dây rốn, trên đầu có vết thương lớn nghi do động vật cắn. Bên cạnh thi thể, lực lượng chức năng thu giữ một bộ quần áo người lớn dính máu, nhau thai và vũng máu.

Hình ảnh camera của người dân gần đó ghi nhận, lúc 0 giờ 13 phút cùng ngày, một ô tô dừng ngoài Quốc lộ 51, gần khu vực sau này phát hiện thi thể. Một nhóm người bước xuống xe, khoảng 13 phút sau thì quay lại và rời đi. Cơ quan chức năng nhận định đứa trẻ có thể được sinh ngay trong thời điểm này.