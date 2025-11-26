HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Công an điều tra đối tượng đập phá mộ anh hùng liệt sĩ Đồng Quốc Bình

Tr.Đức

(NLĐO)- Người đàn ông hơn 30 tuổi bị tâm thần là nghi phạm đập phá nhiều ngôi mộ tại Kiến Hải (TP Hải Phòng), trong đó có mộ liệt sĩ Đồng Quốc Bình.

Ngày 26-11, lãnh đạo xã Kiến Hải (TP Hải Phòng) cho biết cơ quan chức năng xác định được người đàn ông gây ra hàng loạt vụ đập phá mồ mả tại địa phương, trong đó có ngôi mộ của anh hùng liệt sĩ Đồng Quốc Bình.

Công an điều tra vụ đập phá mộ liệt sĩ Đồng Quốc Bình tại Kiến Hải - Ảnh 1.

Lãnh đạo địa phương đến thăm hỏi, động viên gia đình anh hùng, liệt sĩ Đồng Quốc Bình

Trước đó, ngày 25-11, trên mạng xã hội chia sẻ thông tin, hình ảnh về việc mộ liệt sĩ Đồng Quốc Bình tại nghĩa trang liệt sĩ Đại Hợp, xã Kiến Hải, Hải Phòng, bị đập phá nhiều lần. Hành vi đập phá chỉ xảy ra tại phần mộ của liệt sĩ Đồng Quốc Bình.

Gia đình liệt sĩ Đồng Quốc Bình bức xúc, báo cáo sự việc đến cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc để xử lý nghiêm.

Theo UBND xã Kiến Hải, ngay sau khi nhận được tin báo về việc phần mộ anh hùng liệt sĩ Đồng Quốc Bình tại Nghĩa trang liệt sĩ Đại Hợp bị đập phá, lãnh đạo xã Kiến Hải đã cử đoàn liên ngành của xã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra tại phần mộ. Công an xã Kiến Hải đã lập biên bản ghi nhận sự việc và đang tiến hành xác minh, điều tra theo quy định của pháp luật.

Theo lãnh đạo UBND xã Kiến Hải, người đàn ông này 30 tuổi, sinh sống tại địa phương, có bệnh án tâm thần. Từ hồi tháng 7, 8 năm 2025, sau khi xác định người này gây ra nhiều vụ đập phá mồ mả và một số hành vi mất kiểm soát khác, các phòng ban và chính quyền địa phương đã làm việc với gia đình, tuyên truyền, vận động người thân đưa đi điều trị bệnh lý. Tuy nhiên, do bố mẹ người đàn ông này đang đi lao động ở nước ngoài nên người thân xin được để điều trị bệnh lý cho người này tại gia đình.

Đến nay, bệnh tình người này không thuyên giảm mà tiếp tục gây ra các vụ việc tương tự, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Do đó, chính quyền địa phương phối hợp với cơ quan chức năng tiếp tục vận động, áp dụng các biện pháp để ngăn chặn và đưa người đàn ông này đi kiểm tra sức khỏe và điều trị, không để tái diễn các hành vi tương tự.

Tin liên quan

Chuyện tìm mộ liệt sĩ qua mẫu ADN

Chuyện tìm mộ liệt sĩ qua mẫu ADN

Chỉ trong một thời gian ngắn, Công an tỉnh Thanh Hóa và các lực lượng đã thu thập xong gần 37.000 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ...

Bình Dương lên tiếng về mộ "liệt sĩ 6 tuổi" gây xôn xao dư luận

(NLĐO) - Qua xác minh của cơ quan chức năng, thông tin "6 tuổi" trên bia mộ liệt sĩ ở nghĩa trang trùng khớp với hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội

Bộ Nội vụ lên tiếng về hình ảnh bia mộ "liệt sĩ 6 tuổi" ở TP HCM

(NLĐO)- Bộ Nội vụ cho biết thông tin lan truyền trên mạng xã hội về một liệt sĩ 6 tuổi, hy sinh năm 1966 là không đúng sự thật.

anh hùng liệt sĩ đập phá mộ mộ liệt sĩ
