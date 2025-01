Công an điều tra thanh niên ở quận 12 vô cớ tấn công người khác

Ngày 4-1, Công an phường An Phú Đông, quận 12 cho biết đã chuyển đơn tố cáo của ông Dương Văn T. (SN 1967) lên Cơ quan CSĐT Công an TP HCM xử lý theo thẩm quyền.

Ông Dương Văn T. tố cáo ông L.Q.S (ngụ quận 12) có hành vi cố ý gây thương tích và đe dọa giết người.

Trong đơn, ông T. cho hay đã mua phần đất của ông Nguyễn Văn Chơn tại phường An Phú Đông. Phần đất này trước đây có sự tranh chấp giữa ông Chơn và bà Đỗ Thị Liễu, mẹ ông S.

Sau đó, theo quyết định của tòa án, quyền sử dụng đất này thuộc về ông Chơn. Sau khi có giấy tờ đất, ông Chơn đã bán cho ông T.

Camera ghi lại toàn bộ vụ việc

Ngày 30-12-2024, ông T. cùng nhân viên ngân hàng đến thẩm định khu đất để bổ sung hồ sơ vay vốn. Lúc này, bà Liễu có hành vi lớn tiếng, chửi bới.

"Tôi giải thích với bà Liễu rằng tôi là người mua lại quyền sử dụng đất của ông Chơn. Trước đây, ông Chơn và bà Liễu có tranh chấp phần đất này. Vụ việc tranh chấp đã được giải quyết bằng bản án có hiệu lực pháp luật. Quyền sử dụng đất đã được Cơ quan Thi hành án cưỡng chế, bàn giao đất cho ông Chơn.

Sau khi mua đất, tôi đã hoàn tất thủ tục sang tên. Giấy chứng nhận cũng đã được cấp cho tôi nên tôi là người thứ ba ngay tình và mua đất hợp pháp. Dù tôi đã giải thích nhưng bà Liễu vẫn chửi. Thấy vậy, tôi cùng nhân viên ngân hàng bỏ ra trước khu đất" - ông T. kể.

Theo ông T, lúc này con trai bà Liễu là ông S. bất ngờ xông ra đấm rất mạnh vào mặt ông và có lời lẽ đe dọa.

Ông T. được người dân đưa đến bệnh viện với vết thương rách hở niêm mạc má phải, khâu 4 mũi. Toàn bộ diễn biến vụ việc có 2 người nhìn thấy.

Sau khi được cấp cứu, ông T. đã có đơn gởi Công an phường An Phú Đông, Công an quận 12, VKSND quận 12 yêu cầu xử lý hình sự ông S.