Hai phụ nữ ở quận 12 bị cảnh sát hình sự bắt trong một ngày

Ngày 16-12, Công an Quận 12 (TP HCM) cho biết đã phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an TP HCM bắt giữ 2 phụ nữ trốn lệnh truy nã.

Cụ thể, Công an quận 12 đã bắt Huỳnh Thị Thanh Mai (SN 1984, ngụ xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn) và Nguyễn Phạm Quế Chi (SN 1973, ngụ quận Gò Vấp).

Bà Huỳnh Thị Thanh Mai bị Công an quận 12 khởi tố về tội "Gây rối trật tự công cộng", còn bà Nguyễn Phạm Quế Chi bị khởi tố về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Hai bà Quế Chi (trái) và Thanh Mai tại cơ quan công an

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận 12 đã bắt giữ được cả người này khi đang lẩn trốn trên địa bàn.

Trước đó, Đội Trọng án - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM đã bắt giữ Trương Minh Nhật (tự Nhật "Kanu", SN 1981, quê Cần Thơ) và Trương Văn Trung (SN 1989, ngụ quận 12) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Công an TP HCM phát hiện một băng nhóm có biểu hiện hoạt động chiếm đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn quận 12 do Trương Minh Nhật cầm đầu.

Nhật có 4 tiền án, tiền sự về hành vi cướp tài sản, cố ý hủy hoại tài sản, gây rối. Vừa chấp hành xong án phạt tù, Nhật có dấu hiệu tụ tập một số đối tượng có tiền án, tiền sự, thành phần bất hảo để lập băng nhóm tiếp tục thực hiện các hành vi phạm tội.

Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP HCM đang mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự Tết Nguyên đán 2025, Công an TP HCM sẽ quyết liệt đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ đối với các loại tội phạm hình sự với phương châm "không có ngoại lệ, không có vùng cấm, bất kể người đó là ai".