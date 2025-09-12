HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Công an đón lõng xe khách, bắt giữ thanh niên đánh chết bạn

Cao Nguyên

(NLĐO) - Ngăn cản vì bạn định chạy xe sau khi nhậu, thanh niên ném ly uống bia vào đầu bạn khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 12-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Vi Nguyễn Hoàng Vũ (22 tuổi, ngụ phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi ném ly thủy tinh vào đầu bạn khiến nạn nhân tử vong.

Công an Đắk Lắk bắt giữ thanh niên ném ly thủy tinh gây chết người - Ảnh 1.

Lực lượng công an đón lõng bắt giữ đối tượng Vi Nguyễn Hoàng Vũ

Theo điều tra ban đầu, Vũ và anh Nguyễn Bình Thi (24 tuổi, ngụ TP HCM) quen biết nhau từ đầu năm 2025.

Tháng 7-2025, anh Thi đến nhà Vũ tại phường Buôn Hồ để ở và cùng làm nghề cắt tóc.

Trưa 7-9, nhà Vũ có tổ chức đám giỗ nên cả hai cùng ăn nhậu. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, anh Thi định lấy xe máy đi chở một người bạn đến nhà chơi.

Công an Đắk Lắk bắt giữ thanh niên ném ly thủy tinh gây chết người - Ảnh 2.

Can ngăn không được, nam thanh niên dùng ly ném vào đầu bạn dẫn đến tử vong

Thấy anh Thi đã uống nhiều bia, trời đang mưa to, sợ đi đường nguy hiểm nên Vũ ngăn cản thì giữa 2 người đã xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc cãi nhau, Vũ đã cầm ly thủy tinh dùng để uống bia ném vào đầu anh Thi rồi cả hai lao vào vật lộn.

Phát hiện sự việc, mọi người trong nhà đã chạy đến can ngăn và đưa anh Thi vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu rồi chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM để tiếp tục điều trị.

Do bị thương quá nặng, đến sáng 9-9, anh Thi đã tử vong.

Chiều cùng ngày, Vũ đón xe khách từ TP HCM về lại Đắk Lắk. Khi Vũ đến địa phận xã Hòa Phú (tỉnh Đắk Lắk) thì lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức đón lõng, bắt giữ.

Tin liên quan

CLIP: Bắt tạm giam đối tượng giết bạn nhậu vì đầu cá lóc bị vứt

CLIP: Bắt tạm giam đối tượng giết bạn nhậu vì đầu cá lóc bị vứt

(NLĐO) – Nguyễn Hoàng Minh ở Vĩnh Long bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi giết người.

Đền tội sau 20 năm giết bạn nhậu, thay tên đổi họ để lẩn trốn

(NLĐO) – Sau khi giết bạn nhậu, Trần Văn Toàn trốn từ Bình Thuận lên huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, thay đổi tên tuổi để lẩn trốn và bị bắt sau 20 năm.

Giết bạn nhậu vì tội hứa lèo

(NLĐO) – Rủ bạn đi nhậu nhưng không trả tiền, đợi bạn đi vệ sinh rồi bỏ về trước nên một thanh niên đã bị bạn nhậu dùng mã tấu chém chết. Kẻ giết bạn nhậu cũng lãnh án tử vì phạm tội giết người lần thứ hai.

