Ngày 1-9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng, cho biết vừa bắt giữ nhóm đối tượng chứa chấp, tổ chức sử dụng ma túy tại quán bar Air Force One (Không lực Một, đường Lý Thánh Tông, phường An Hải, TP Đà Nẵng).

Trước đó, lúc 0 giờ cùng ngày, lực lượng cảnh sát bất ngờ đột kích quán bar nói trên.

Bên ngoài quán bar Air Force One tại phường An Hải, TP Đà Nẵng

Kiểm tra phòng VIP 2, lực lượng Công an phát hiện 4 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Đồng Minh Thông (SN 2000, trú phường Hoà Khánh), Trương Thanh Bảo (SN 2001, trú phường Ngũ Hành Sơn), Văn Hùng (SN 1996, trú phường Sơn Trà, cùng TP Đà Nẵng) và Nguyễn Xuân Bình (SN 2001, xã Củ Chi, TP HCM).

Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 1 đĩa sứ có dính chất bột trắng; 1 gói ni lông chứa tinh thể rắn màu trắng; 1 viên nén; 1 vỏ ni lông màu cam; 1 chai nhựa chứa dung dịch màu đỏ; cùng một máy DJ RX3 và USB chứa nhạc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, nhóm đối tượng đã liên lạc, bàn bạc từ trước để đặt phòng, chuẩn bị dụng cụ và đưa ma túy vào sử dụng.

Bắt quả tang nhóm người sử dụng ma túy bên trong quán bar

Đáng chú ý, Phạm Văn An (SN 2002, trú tại tỉnh Quảng Trị) – nhân viên quán và Phạm Thị Minh Thúy (SN 1992, trú tại tỉnh Quảng Trị) – chủ quán, đã biết rõ nhưng vẫn đồng ý để khách tổ chức sử dụng ma túy tại quán.

Tại thời điểm kiểm tra, An và Thúy đều thừa nhận hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Đồng Minh Thông, Trương Thanh Bảo, Văn Hùng, Nguyễn Xuân Bình về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Bắt người phạm tội quả tang đối với Phạm Văn An và Phạm Thị Minh Thúy về hành vi “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng.