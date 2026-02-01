Công an Gia Lai bắt đối tượng hành hung, cướp tài sản của một thiếu nữ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ hình sự đối tượng Sưk (SN 2003; trú thôn Brếp, xã Mang Yang) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Sưk (trái) đã bị bắt giữ sau khi cướp tài sản của một thiếu nữ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 30-1, em L.M.T. (SN 2010) đến Công an xã Mang Yang trình báo việc bị một đối tượng lạ mặt tấn công, cướp tài sản.

Em T. cho biết chiều cùng ngày, em bị một thanh niên hành hung rồi cướp chiếc điện thoại iPhone 12 Pro Max. Sau khi gây án, đối tượng điều khiển xe máy bỏ trốn theo hướng xã Đak Đoa.

Nhận được tin báo, Công an xã Mang Yang phối hợp với Công an xã Đak Đoa và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai triển khai lực lượng truy xét đối tượng.

Đến tối cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt giữ Sưk, nghi phạm gây ra vụ cướp; thu giữ chiếc điện thoại của nạn nhân và xe máy mà nghi phạm này sử dụng để gây án.