Pháp luật

Công an Gia Lai bắt đối tượng tàng trữ ma túy, không liên quan vụ cướp ngân hàng

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Công an Gia Lai đã bắt giữ đối tượng Trần Văn Trọng vì tàng trữ ma túy chứ không liên quan đến vụ cướp ngân hàng Vietcombank như thông tin thêu dệt.

Ngày 26-1, Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Trọng (SN 1993, trú tại khu phố Định Bình, xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Gia Lai) để điều tra về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Công an Gia Lai bắt đối tượng ma túy, bác tin cướp ngân hàng - Ảnh 1.

Đối tượng Trần Văn Trọng tại cơ quan công an

Trước đó, vào 14 giờ ngày 25-1-2026, tại số nhà 557 đường Nguyễn Viết Xuân, tổ dân phố 5, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai phát hiện, bắt quả tang Trọng cất giấu trong người 1 túi nilon chứa 7 đoạn ống hút bằng nhựa màu trắng hàn kín hai đầu. 

Bên trong các đoạn ống nhựa này đều có chứa chất rắn dạng tinh thể. Đối tượng sau đó khai nhận là ma túy đá. Số ống nhựa chứa chất nghi ma túy trên được phát hiện ở bàn gỗ ở trong phòng khách có 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Thời điểm bắt quả tang Trần Văn Trọng, cơ quan Công an phát hiện 3 đối tượng khác có mặt tại đây. Qua test nhanh, cả 4 đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Công an Gia Lai bắt đối tượng ma túy, bác tin cướp ngân hàng - Ảnh 2.

Cơ quan công an khám xét nơi ở của đối tượng Trần Văn Trọng vì tàng trữ chất ma túy chứ không liên quan vụ cướp ngân hàng

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trần Văn Trọng, cơ quan điều tra đã phát hiện, thu giữ một số đồ vật, tài liệu có liên quan.

Đáng chú ý, trong quá trình cơ quan công an làm việc tại nơi ở của đối tượng Trần Văn Trọng, rất nhiều người đã đứng ngoài theo dõi và lan truyền thông tin không chính xác rằng công an đã bắt giữ, khám xét nơi ở của nghi phạm liên quan vụ cướp Ngân hàng TMCP Vietcombank - Phòng Giao dịch Trà Bá xảy ra trước đó, vào chiều 19-1. Thông tin này là không chính xác.

Công an Gia Lai bắt đối tượng ma túy, bác tin cướp ngân hàng - Ảnh 3.

Rất nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi quá trình khám xét nơi ở của đối tượng Trần Văn Trọng vì cho rằng công an bắt giữ các đối tượng cướp ngân hàng

Hiện Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai vẫn đang tích cực điều tra, truy xét các đối tượng liên quan trong vụ cướp ngân hàng.

Đặc điểm của hai đối tượng cướp ngân hàng

Cơ quan công an tỉnh Gia Lai xác định 2 đối tượng là nam giới đã gây ra vụ cướp Ngân hàng TMCP Vietcombank - Phòng Giao dịch Trà Bá hôm 19-1. Hai tên cướp đã lấy đi 1,8 tỉ đồng. Hai đối tượng này mặc áo khoác màu xanh và đội mũ bảo hiểm màu xanh lá cây có dòng chữ Grab màu trắng; đi xe nhãn hiệu Yamaha Exciter màu vàng đen, BKS 77G1-313.12.

Trong 2 người đàn ông này, một đối tượng khoảng 30 tuổi, cao chừng 1,68 m, nói giọng Bình Định. Người còn lại khoảng 40 tuổi, cao chừng 1,64 m, nói giọng Bắc pha miền Nam. Người dân có thông tin về hai đối tượng trên cần thông báo ngay cho cơ quan công an để phối hợp điều tra.

Tin liên quan

Truy tìm manh mối các đối tượng cướp ngân hàng từ hố đất nghi chôn giấu xe máy

Truy tìm manh mối các đối tượng cướp ngân hàng từ hố đất nghi chôn giấu xe máy

(NLĐO) - Lực lượng công an đang tìm kiếm manh mối, dấu vết quanh khu vực nơi phát hiện chiếc xe máy - giống với xe 2 đối tượng sử dụng đi cướp ngân hàng

Truy tìm nghi phạm cướp ngân hàng ở Gia Lai: Phát hiện xe máy bị chôn gần khu công nghiệp

(NLĐO) - Các đơn vị nghiệp vụ Công an Gia Lai đang tiến hành khám xét hiện trường chiếc xe máy nghi liên quan vụ cướp ngân hàng xôn xao tỉnh này

Công an Gia Lai thông tin đặc điểm nhận dạng 2 đối tượng cướp ngân hàng

(NLĐO) - Công an Gia Lai đã xác định đặc điểm nhận dạng 2 đối tượng cướp ngân hàng Vietcombank và đang tiến hành truy tìm.

