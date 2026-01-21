Công an Gia Lai thông tin đặc điểm nhận dạng 2 đối tượng cướp ngân hàng

Ngày 21-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Gia Lai đang tiến hành truy bắt 2 đối tượng cướp Ngân hàng TMCP Vietcombank - Phòng giao dịch Trà Bá xôn xao dư luận xảy ra vào chiều 19-1.

Kết quả điều tra bước đầu, công an xác định có 2 đối tượng là nam giới gây án. Hai đối tượng mặc áo khoác màu xanh và đội mũ bảo hiểm màu xanh lá cây có dòng chữ Grab màu trắng ở hai bên, đi xe nhãn hiệu Yamaha Exciter màu vàng đen, BKS: 77G1-313.12.

Công an đã xác định đặc điểm nhận dạng của 2 hung thủ cướp ngân hàng

Công an xác định trong số hai người đàn ông trên thì có một người khoảng 30 tuổi cao 1,68m nói tiếng Bình Định (cũ). Người còn lại khoảng 40 tuổi, cao 1,64m, nói tiếng Bắc pha tiếng miền Nam.

Để truy tìm hai hung thủ gây án, các đơn vị nghiệp vụ và công an các xã, phường đã thông báo đến các cơ sở cho thuê lưu trú và nhân dân kiểm tra lại từ ngày 12-1 đến nay có 2 đối tượng đặc điểm như trên đến cơ sở, địa bàn mình thì báo ngay cho công an gần nhất để truy bắt đối tượng.

Cùng với đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đề nghị các doanh nghiệp, đơn vị vận chuyển hành khách trên địa bàn rà soát cung cấp thông tin sau.

Vụ cướp ngân hàng được camera ghi lại

Cụ thể trong khoảng thời gian từ ngày 1-1-2026 đến ngày 19-1-2026, các doanh nghiệp, đơn vị vận chuyển hàng hóa, hành khách trên có nhận vận chuyển và giao hàng là: "Áo khoác và mũ bảo hiểm màu xanh lá cây có dòng chữ Grab" cho các khách hàng nào trên địa bàn tỉnh Gia Lai không? Nếu có cung cấp thông tin người gửi, người đặt hàng và nhận hàng như: Họ tên, địa chỉ, số điện thoại, tài khoản xã hội người nhận, phương tiện dùng đi đến nhận hàng hoặc các thông tin khác...