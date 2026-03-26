Công an Hà Nội công bố nguyên nhân xế hộp Lexus gây tai nạn liên hoàn

Ngày 26-3, Công an TP Hà Nội cho biết Công an thành phố đang khẩn trương điều tra vụ tai nạn liên hoàn trên đường Trung Kính (phường Yên Hoà, TP Hà Nội).



Thời điểm chiếc xe lao lên tông loạt phương tiện. Ảnh: Gif

Theo Công an TP Hà Nội, khoảng 23 giờ 25 phút ngày 25-3, anh V.Q.C (SN 1987, trú tại Cầu Giấy, TP Hà Nội) điều khiển xe ô tô Lexus mang BKS 30K-201.xx lưu thông trên đường Trung Kính theo hướng từ Trần Duy Hưng đi Xuân Thủy. Khi đến khu vực ngã tư Trung Kính - Hạ Yên Quyết, phường Yên Hòa, TP Hà Nội), xe ô tô do anh V.Q.C điều khiển đã va chạm với xe ô tô BKS 30L-665.xx đi cùng chiều phía trước.

Sau va chạm, xe ô tô 30K-201.xx tiếp tục lao về phía trước, đi sang phần đường ngược chiều và tông vào 4 xe ô tô và 1 xe mô tô do anh C.T.H. (SN 1992, trú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội) điều khiển. Vụ tai nạn làm anh C.T.H. bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E (Hà Nội); 6 xe ô tô và 1 xe mô tô bị hư hỏng.

Thời điểm chiếc xe lao lên tông loạt phương tiện. Video: VOV

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Phòng Cảnh sát giao thông đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an phường Yên Hoà và các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Kết quả ban đầu cho thấy anh V.Q.C và các lái xe ô tô, mô tô đều không vi phạm nồng độ cồn, không có chất kích thích trong cơ thể; nguyên nhân sơ bộ xác định do anh V.Q.C điều khiển phương tiện không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ.