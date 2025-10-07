HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền Hà Nội

Công an Hà Nội gặp gỡ văn nghệ sĩ tiêu biểu Thủ đô

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội mong muốn các văn nghệ sĩ lan toả hình ảnh đẹp của thủ đô và CAND.

Công an TP Hà Nội vừa tổ chức buổi gặp mặt - tọa đàm với đại biểu văn nghệ sĩ tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954 - 10-10-2025) với Chủ đề "Văn nghệ sĩ trong kỷ nguyên số: Trách nhiệm - Bản lĩnh - Sáng tạo". Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, chủ trì buổi gặp mặt.

Công an Hà Nội gặp gỡ văn nghệ sĩ tiêu biểu Thủ đô - Ảnh 1.

Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: P.X.

Dự chương trình còn có lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội, cùng 50 đại biểu là đại diện các đơn vị chuyên trách trong lĩnh vực an ninh văn hóa, thông tin, truyền thông và các văn nghệ sĩ Thủ đô.

Sự kiện được tổ chức nhằm tôn vinh những đóng góp thầm lặng nhưng đầy giá trị của đội ngũ văn nghệ sĩ, những người không chỉ sáng tạo nghệ thuật mà còn lan tỏa giá trị chân - thiện - mỹ, góp phần xây dựng nền tảng tư tưởng, bồi đắp đời sống tinh thần lành mạnh cho xã hội, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Công an Hà Nội gặp gỡ văn nghệ sĩ tiêu biểu Thủ đô - Ảnh 2.

Nhiều văn nghệ sĩ tại Thủ đô tham dự chương trình. Ảnh: P.X.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, nhấn mạnh kỷ nguyên số mang lại nhiều cơ hội cho sự sáng tạo nghệ thuật và tiếp cận công chúng, song cũng đặt ra không ít thách thức. Thông tin đa chiều, mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, cùng với sự du nhập của nhiều trào lưu ngoại lai đã và đang tác động sâu sắc đến đời sống tinh thần của xã hội.

Trong bối cảnh ấy, văn nghệ sĩ càng có trách nhiệm lớn lao hơn - trách nhiệm giữ gìn bản sắc, lan tỏa giá trị nhân văn, góp phần xây dựng một môi trường văn hóa lành mạnh. Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an luôn xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng của đất nước.

Công an Thủ đô mong muốn cùng với các văn nghệ sĩ, sẽ tiếp tục củng cố vững chắc "lá chắn tư tưởng", kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện lệch chuẩn, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của Thủ đô và của lực lượng Công an nhân dân - những người vì nhân dân phục vụ.

Tại chương trình toạ đàm với chủ đề: "Văn nghệ sĩ trong kỷ nguyên số: Trách nhiệm - Bản lĩnh - Sáng tạo", đại diện Công an TP Hà Nội, các đơn vị văn hoá, các văn nghệ sĩ đã cùng chia sẻ, trao đổi và cùng cam kết đồng hành để văn hoá Thủ đô luôn sáng mãi, để hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô luôn đẹp trong lòng nhân dân.

Buổi gặp mặt không chỉ là dịp tri ân, kết nối, mà còn mở ra những suy ngẫm sâu sắc về vai trò, trách nhiệm và bản lĩnh của văn nghệ sĩ trong việc gìn giữ giá trị dân tộc, phản ánh chân thực thời đại, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển văn minh, hiện đại, đậm đà bản sắc.

