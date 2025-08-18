HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự Xã hội

Hơn 300 KOL trên cả nước dự hội nghị do Bộ Công an tổ chức

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Theo Thiếu tướng Lê Xuân Minh, những người có sức ảnh hưởng (KOL) tiêu biểu trên cả nước đã định hình nhận thức xã hội, dẫn dắt xu hướng.

Sáng nay 18-8, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an tổ chức Hội nghị "KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", quy tụ hơn 300 người có sức ảnh hưởng (KOL) tiêu biểu trên cả nước.

Hơn 300 KOL trên cả nước dự hội nghị do Bộ Công an tổ chức- Ảnh 1.

Thiếu tướng Lê Xuân Minh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng A05, cho biết trong kỷ nguyên số, nơi biên giới quốc gia được mở rộng tới từng điểm truy cập internet, những người có ảnh hưởng trên không gian mạng đã và đang trở thành một lực lượng đặc biệt, góp phần định hình nhận thức xã hội, dẫn dắt xu hướng, thúc đẩy sáng tạo và quảng bá, lan tỏa bản sắc, giá trị Việt Nam ra thế giới. Trong bối cảnh đất nước đang thực hiện những bước chuyển mình quan trọng, chiến lược, KOL chính là nguồn lực đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân xây dựng nền kinh tế số, văn hóa số, xã hội số giàu bản sắc và bền vững.

Thiếu tướng Lê Xuân Minh nhấn mạnh Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt, ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm tạo môi trường phát triển lành mạnh cho KOL, nơi những giá trị chân - thiện - mỹ được lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, ảnh hưởng càng lớn, trách nhiệm càng cao, mỗi KOL cần ý thức sâu sắc tác động của từng phát ngôn, hình ảnh và hành động.

Hơn 300 KOL trên cả nước dự hội nghị do Bộ Công an tổ chức- Ảnh 2.

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Xuân Bắc (ngồi giữa) cùng các đại biểu

Cục trưởng A05 cho biết Hội nghị không dùng hoa tươi, toàn bộ chi phí dự kiến cho việc trang trí hoa tại hội nghị và gửi tặng khách mời sẽ dành để ủng hộ nhân dân Cuba theo lời kêu gọi của Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Hy vọng đây sẽ là thông điệp tích cực mà hội nghị hôm nay, đại diện cho một thế hệ KOL Việt Nam mới gửi tới nhân dân Cuba.

Theo ban tổ chức, kỷ nguyên số biến mỗi khoảnh khắc thành cơ hội lan tỏa giá trị, xóa nhòa khoảng cách địa lý, văn hóa. Trong bối cảnh này, KOL vươn lên như lực lượng ảnh hưởng chưa từng có, họ định hình xu hướng, nuôi dưỡng cảm hứng, gìn giữ và quảng bá giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Theo Ban tổ chức, "KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" không chỉ là chủ đề của hội nghị, mà còn là một lời khẳng định mạnh mẽ về vai trò của những cá nhân truyền cảm hứng trong sự phát triển đất nước.

Hội nghị được tổ chức như một diễn đàn thường niên, quy tụ những tiếng nói uy tín từ nhiều lĩnh vực - các KOL tiêu biểu, cơ quan quản lý, doanh nghiệp, công ty quản lý, đào tạo và nền tảng truyền thông.

Bên cạnh đó, hội nghị tuyển chọn những bài tham luận từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nền tảng số và những câu chuyện, hành trình được chia sẻ từ các KOL, mang đến góc nhìn đa chiều về vai trò, trách nhiệm của KOL, những ý tưởng, giải pháp liên kết hệ sinh thái, phát triển cộng đồng KOL bền vững.

Ban tổ chức đặt mục tiêu hội nghị sẽ là không gian để KOL chia sẻ câu chuyện về hành trình, những giá trị thật đã tạo dựng, cùng trải nghiệm chạm đến trái tim công chúng.

Tại hội nghị, ban tổ chức cũng chính thức ra mắt Liên minh Niềm tin số và chương trình Tín nhiệm người có ảnh hưởng. Trong đó, Liên minh Niềm tin số sẽ tập hợp các KOL toàn quốc trở thành lực lượng có tầm ảnh hưởng tích cực từ không gian mạng đến đời sống xã hội, cùng đất nước kiến tạo kỷ nguyên mới.

Chương trình Tín nhiệm người có ảnh hưởng sẽ cung cấp khung đánh giá toàn diện và dễ dàng kiểm chứng, nhằm xác thực độ minh bạch - đạo đức - trách nhiệm của người có ảnh hưởng. Từ đó, thiết lập chuẩn mực truyền thông phù hợp với quy định pháp luật, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo niềm tin cho các bên liên quan.

