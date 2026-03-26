Bảo Tín Minh Châu mở cửa trở lại, giá vàng niêm yết giảm, khách hàng chờ hàng dài giao dịch

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Bảo Tín Minh Châu mở cửa trở lại, giá vàng niêm yết giảm, khách hàng chờ hàng dài giao dịch

Thùy Linh

(NLĐO) - Ghi nhận đầu giờ chiều nay 26-3, các cơ sở kinh doanh vàng của Bảo Tín Minh Châu đã mở cửa trở lại và bắt đầu giao dịch.

Tại thời điểm 13 giờ 30 chiều nay 26-3, giá vàng miếng thương hiệu vàng rồng Thăng Long, vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở 167,60 triệu đồng/lượng (mua vào) - 170,60 triệu đồng/lượng (bán ra), chênh lệch giữa mua vào và bán ra là 3 triệu đồng/lượng

Bảo Tín Minh Châu mở cửa trở lại , khách hàng tranh thủ mua vàng 2026 - Ảnh 1.

Khách hàng chờ giao dịch tại chi nhánh ở phố Cầu Giấy

Trong khi đó, cùng thời điểm trên, các thương hiệu như Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý niêm yết giá cao hơn. Cụ thể, Bảo Tín Mạnh Hải giá niêm yết ở mức 169,50 triệu đồng/lượng (mua vào) - 172,50 triệu đồng/lượng (bán ra); Phú Quý niêm yết 170 triệu đồng/lượng (mua vào) - 173 triệu đồng/lượng bán ra.

Theo thông tin, từ trưa nay 26-3, các cơ sở kinh doanh của Bảo Tín Minh Châu bắt đầu hoạt động bình thường trở lại.

Bảo Tín Minh Châu bán tối đa mỗi khách 2 chỉ vàng, hẹn trả hàng ngày 11-4

Bảo Tín Minh Châu cho biết cửa hàng sẽ mua lại vàng theo giá niêm yết nếu khách hàng có nhu cầu bán.

Bảo Tín Minh Châu mở cửa trở lại , khách hàng tranh thủ mua vàng 2026 - Ảnh 2.

Bảo Tín Minh Châu chi nhánh ở phố Trần Nhân Tông. Ảnh: Thái Nguyễn

Bảo Tín Minh Châu mở cửa trở lại , khách hàng tranh thủ mua vàng 2026 - Ảnh 3.

Cơ sở ở phố Mai Hắc Đế. Ảnh: Thái Nguyễn

Đối với khách hàng mua hàng mà nhận giấy hẹn, cửa hàng sẽ tiến hành trả vàng theo như thời điểm hẹn trên giấy.

Ghi nhận trong chiều ngày 26-3, Bảo Tín Minh Châu thông báo mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa 2 chỉ vàng nhẫn, hẹn ngày trả là 11-4, tức hơn nửa tháng sau mới có hàng.

Doanh nghiệp lưu ý lượng khách hàng đang xếp hàng giao dịch theo thứ tự, vì vậy khách hàng cân nhắc thời điểm tới mua do thông báo mở bán tùy từng thời điểm.

Theo đó, khách hàng có thể tới giao dịch tại số 29 phố Trần Nhân Tông, số 4 phố Mai Hắc Đế, số 139 phố Cầu Giấy.

Chiều nay 26-3, nhiều người từng mua vàng tại Bảo Tín Minh Châu nhưng mới chỉ nhận giấy hẹn vẫn tỏ ra lo lắng. Trước thông tin các cửa hàng của doanh nghiệp này đóng cửa hàng loạt, họ đã trực tiếp đến cửa hàng để kiểm tra tình hình, nhằm đảm bảo an toàn cho tài sản của mình.

Chị Mai Hạnh (phường Yên Hòa, Hà Nội) cho biết cách đây vài ngày chị đã mua 5 chỉ vàng và được hẹn đến đầu tháng 4 mới nhận hàng. Tuy nhiên, do lo ngại trước diễn biến hiện tại, chị đã đến cửa hàng để xem tình hình thực tế.

Tin liên quan

Bảo Tín Minh Châu từng bị xử phạt trước đó: Hé lộ gì trước lần kiểm tra của cơ quan chức năng?

(NLĐO) - Sáng nay 26-3, các cửa hàng Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội tiếp tục đóng cửa, vắng bóng khách hàng so với bình thường.

Bảo Tín Minh Châu nói lý do tạm ngừng giao dịch, thông báo thời gian mở cửa trở lại

(NLĐO) - Bảo Tín Minh Châu xác nhận việc tạm dừng giao dịch nhằm phối hợp với cơ quan chức năng trong hoạt động xác minh, làm rõ một số thông tin.

Bảo Tín Minh Châu kinh doanh thế nào, ông chủ đứng sau là ai?

(NLĐO) - Sau nhiều năm kinh doanh vàng, đầu năm 2026, Bảo Tín Minh Châu đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh mới là bất động sản.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo