Công an Hà Nội thắng đẹp Hải Phòng, vào bán kết Cúp Quốc gia

Màn thư hùng giữa Công an Hà Nội và Hải Phòng tối 22-4 là trận đấu thuộc vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2024-2025 diễn ra muộn nhất. Trước đó, 3 đội lọt vào bán kết giải đấu đã được xác định hồi cuối tháng 3-2025.

Phải thi đấu dưới áp lực khá lớn của cổ động viên đội chủ nhà, Công an Hà Nội có phần bắt nhịp trận đấu chậm hơn Hải Phòng. Tuy sớm được chơi hơn người từ khá sớm, khi Đặng Văn Tới bị thẻ đỏ ở phút 14, nhưng đội bóng ngành Công an bất ngờ bị thủng lưới trước.

Công an Hà Nội nhiều cơ hội vô địch Cúp Quốc gia mùa này

Đầu hiệp 2, chân sút Brazil Lucao ghi bàn giúp Hải Phòng mở tỉ số trận đấu nhưng Phan Văn Đức nhanh chóng cân bằng thế trận khi lập công gỡ hòa cho Công an Hà Nội chỉ 4 phút sau đó.

Chơi hơn người và còn có bàn thắng, đoàn quân HLV Polking tự tin triển khai thế trận tấn công, lấn lướt đối phương.

Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh lên tham gia tấn công và ghi bàn giúp đội khách vươn lên dẫn trước ở phút 78.

Phan Văn Đức đang lấy lại phong độ đỉnh cao

Sau đó, ông Polking thể hiện tài thao lược, dụng quân hợp lý khi tung Hoàng Văn Toản vào sân ở phút 85 để rồi tiền vệ 24 tuổi này lập công ấn định chiến thắng chung cuộc 3-1 cho Công an Hà Nội ở phút 90.

Vượt qua Hải Phòng bằng chiến thắng thuyết phục, Công an Hà Nội tiếp tục nhen nhóm hy vọng đoạt cú ăn 3 mùa này, gồm đấu trường V-League, Cúp Quốc gia và Giải Vô địch Các CLB Đông Nam Á.

Đối thủ của Công an Hà Nội trong trận bán kết Cúp quốc gia là Thể Công Viettel. Cặp bán kết còn lại là màn so tài giữa Sông Lam Nghệ An và Bình Dương.

