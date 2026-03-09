HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Công an Hải Phòng thông tin vụ cô gái bị người đàn ông kéo lê trên đường

Tr.Đức

(NLĐO)- Phát sinh mâu thuẫn, Bàn Văn Huấn đã đánh vào mặt, túm áo, kéo lê bạn gái là chị H.A.T. trong tư thế nằm ngửa trên đường bến phà Giải.

Trưa 9-3, Công an TP Hải Phòng đã có thông tin chính thức về vụ việc cô gái bị 1 nam thanh niên kéo lê trên đường, xảy ra trên địa bàn phường An Thành.

Công an TP Hải Phòng thông tin vụ cô gái bị kéo lê trên đường bến phà Giải - Ảnh 1.

Hình ảnh được phản ánh trên mạng xã hội

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, khoảng 7 giờ ngày 8-3, B.V.H. (SN 1991, trú tại thôn Lung Luề, xã Tri Phú, tỉnh Tuyên Quang) cùng bạn gái là chị H.A.T. (SN 2002, trú tại phường Đông Hải, TP Hải Phòng) đi xe taxi Grap từ nơi ở của H.A.T. đến phà Giải thuộc xã An Thành, TP Hải Phòng. Sau đó, cả 2 đi bộ lên phà sang xã Hà Nam, TP Hải Phòng đến nhà người quen.

Đến khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, trong quá trình về nhà, B.V.H. và chị H.A.T. đã phát sinh mâu thuẫn nên B.V.H. đã dùng tay, chân đánh vào vùng mặt, túm áo kéo lê chị H.A.T. trong tư thế nằm ngửa trên đường bến phà Giải... Hậu quả, chị H.A.T. bị thương vùng mũi và hàm trái.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 8-3, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn video ghi lại cảnh 1 cô gái bị kéo lê trên đường, miệng chảy máu, luôn mồm khóc và la hét. Đoạn clip được cho là xảy ra trên địa bàn xã An Thành, TP Hải Phòng. Đoạn clip này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Theo nội dung clip, cô gái đi chân đất, mặc quần bò xanh, áo khoác màu nâu, bên trong mặc áo trắng bị một người đàn ông kéo lê trên đường trong tình trạng trang phục xộc xệch, trên mặt và áo có nhiều vết máu. Người đàn ông kéo lê cô gái mặc quần bò ngắn, áo khoác màu xám, yêu cầu cô gái đứng dậy.

Công an TP Hải Phòng thông tin vụ cô gái bị kéo lê trên đường bến phà Giải - Ảnh 2.

Clip cô gái bị kéo lê trên đường tại xã An Thành gây xôn xao dư luận (Ảnh cắt từ clip)

Tuy nhiên, cô gái không đứng dậy, người đàn ông này đã nắm áo cô gái rồi kéo lê cô trên đường mặc cho cô gái gào khóc.

Còn cô gái thì cố khoanh tay trước ngực để che chắn, giữ cho áo khỏi tuột ra và nói "Tao bị ép buộc, từ giờ phút này tao không tự nguyện. Đánh đi".

Ngoài đoạn clip trên, một video khác cũng được lan truyền cho thấy cô gái và nam thanh niên được cho là đã cùng rời chuyến phà tại xã An Thành (TP Hải Phòng) trước khi xảy ra sự việc.

Trrưởng thôn Phù Tải 2, xã An Thành cho biết đoạn clip do người dân trong làng quay lại khi hai người này đi phà qua địa bàn.

