Thời sự

Công an hướng dẫn cách ứng phó tội phạm cướp ngân hàng, tiệm vàng

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) - Công an khuyến cáo tăng cường bố trí hệ thống camera giám sát công khai và bí mật; xây dựng đội ngũ nhân viên bảo vệ có đủ sức khỏe, nhanh nhạy...

Chiều 31-1, Công an TP Cần Thơ đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện các giải pháp phòng chống tội phạm cướp tài sản, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng và cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý trên địa bàn.

- Ảnh 1.

Đại tá Bùi Đức An - Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ - phát biểu tại hội nghị

Theo Công an TP Cần Thơ, trên địa bàn hiện có 105 tổ chức tín dụng và 570 doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý. Từ đầu năm đến nay, công an đã tuyên truyền 144 cuộc tại các tổ chức và cơ sở này.

Đại tá Bùi Đức An - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ – cho biết thời gian gần đây xuất hiện tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản ở các tổ chức tín dụng, cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý, gây tâm lý bất an cho người dân, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương.

"Hội nghị nhằm phổ biến các nội dung quan trọng để các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý biết phương thức, thủ đoạn của các đối tượng thực hiện trong thời gian vừa qua. Trưởng công an cấp xã sẽ được thông tin đầy đủ nhất, cập nhật phương thức, thủ đoạn mới nhằm hướng dẫn các cơ sở, doanh nghiệp cũng như giải quyết nhanh nhất tình huống đột xuất xảy ra" - đại tá An nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Phòng Cảnh sát Hình sự đã chỉ ra một số sơ hở tại các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý như: không thực hiện đầy đủ khuyến cáo về việc phòng ngừa tội phạm; ít kinh nghiệm, kỹ năng trong nhận biết, xử lý tình huống; lực lượng bảo vệ không đảm bảo sức khỏe và kỹ năng xử lý tình huống…

- Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Ngoài ra, một số phòng giao dịch, chi nhánh ngân hàng, tiệm vàng không có phương án xử lý khi xảy ra tình huống cướp tài sản hoặc đã triển khai nhưng không diễn tập.

Công an TP Cần Thơ khuyến cáo cần tăng cường bố trí hệ thống camera giám sát công khai và bí mật, có khả năng theo dõi, kiểm soát được từ bên ngoài lẫn bên trong trụ sở giao dịch, cửa tiệm.

Song song đó, cần phải xây dựng đội ngũ nhân viên bảo vệ đủ số lượng, có sức khỏe, nhanh nhạy, được tập huấn kỹ năng nghiệp vụ. Nhân viên bảo vệ cần được bố trí trong và ngoài cửa, đảm bảo là người phát hiện ngay lập tức vụ việc và có phương án ứng phó...

    Thông báo