Pháp luật

Công an Khánh Hòa kiểm tra thông tin ông "Thích Nhuận Đạt" có đơn tố giác

Kỳ Nam

(NLĐO) - Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết sẽ kiểm tra thông tin lan truyền trên mạng xã hội về đơn tố giác của người được nhắc đến là "Thích Nhuận Đạt"

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước các thông tin liên quan đến ông Trần Minh Thành (mạng xã hội hay gọi Thích Nhuận Đạt) có đơn gửi Công an tỉnh Khánh Hòa tố giác một người phụ nữ được nhắc đến với tên Tym (Thoa). Sự việc này được nhiều bài viết chia sẻ trên mạng xã hội gọi là "gió đổi chiều".

Trước đó, cả hai được cho là có tranh chấp tài sản cũng như những vấn đề liên quan đến đời sống riêng tư. Các video, bài đăng với nội dung tố cáo qua lại nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận. Nhiều người dùng mạng xã hội chia sẻ lại các đoạn clip, ghi âm hoặc hình ảnh được cho là bằng chứng cho những cáo buộc của các bên. Tuy nhiên, tính xác thực của các tài liệu này chưa được kiểm chứng.

Sáng 14-3, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, người phát ngôn Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết cơ quan này sẽ kiểm tra lại thông tin về đơn tố giác nói trên và xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Công an khánh hòa kiểm tra đơn tố giác của ông Thích Nhuận Đạt năm 2026 - Ảnh 1.

Bài viết trên mạng xã hội thu hút hàng ngàn lượt chia sẻ

Theo nội dung đơn và thông tin được cho là do ông Trần Minh Thành đăng tải trên mạng xã hội, ông cho rằng thời gian qua có những thông tin lan truyền trên mạng liên quan đến câu chuyện cá nhân giữa ông và bà Thoa (còn được gọi là Tym) với nhiều chi tiết mà ông cho là không đúng sự thật.

Ông Thành cho biết bản thân từng có thời gian tu học trong Phật giáo từ khi 18 tuổi, sau đó đi học ở Ấn Độ và Trung Quốc trong nhiều năm. Theo trình bày, cuối năm 2019, ông quen biết bà Thoa khi bà đến thăm một khu rừng thiền tại huyện Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng). Sau đó, hai bên có quá trình quen biết, cùng tham gia một số hoạt động trồng rừng, thiền tập.

Ông Thành cho rằng trong quá trình hợp tác, hai bên có liên quan đến việc mua bán đất để làm rừng thiền tại xã Đa Chai, huyện Lạc Dương, với thỏa thuận chuyển nhượng khoảng 12.000 m² đất trị giá 7,5 tỉ đồng. Tuy nhiên, theo ông Thành, việc thanh toán không được thực hiện đúng tiến độ nên hai bên đã có thỏa thuận khác về việc hoàn trả tiền hoặc giao lại một phần đất.

Công an khánh hòa kiểm tra đơn tố giác của ông Thích Nhuận Đạt năm 2026 - Ảnh 2.

Hình ảnh được cho là cô Tym và ông Trần Minh Thành

Trong đơn, ông Thành còn nêu một số nội dung cho rằng mình bị đe dọa, khống chế, chiếm giữ giấy tờ cá nhân, tài khoản mạng xã hội và tiền trong tài khoản. Đồng thời, ông cũng đề nghị cơ quan chức năng xem xét các thông tin được đăng tải trên mạng xã hội mà ông cho là ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của mình.

Ông Trần Minh Thành khẳng định hiện đã xả giới, hoàn tục và sẵn sàng làm việc với cơ quan công an khi được triệu tập để làm rõ các nội dung liên quan.

Theo thông tin từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, người được nhắc đến trong các bài đăng trên mạng là ông Trần Minh Thành (sinh năm 1978, quê tại Ninh Thuận - nay thuộc tỉnh Khánh Hòa).

Ông từng là đệ tử của Thượng tọa Thích Quảng Thừa và có thời gian tu học tại Ninh Thuận từ năm 1996 đến năm 2000, trước khi chuyển đi nơi khác để tiếp tục tu học.

Đến ngày 3-12-2025, ông Trần Minh Thành đã đến chùa Quan Âm (tỉnh Khánh Hòa) lễ Phật và trình bạch trước chư Tăng về việc xin hoàn tục. 

Theo đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ông Trần Minh Thành hiện không còn là tu sĩ Phật giáo. Việc thông tin chính thức được ban hành nhằm giúp công chúng hiểu rõ bản chất sự việc, tránh những suy diễn hoặc thông tin sai lệch có thể ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức tôn giáo cũng như các cá nhân liên quan.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam lên tiếng vụ ông Thích Nhuận Đạt

Giáo hội Phật giáo Việt Nam lên tiếng vụ việc được cho là một nhà tu hành với pháp danh Thích Nhuận Đạt có quan hệ tình cảm với cô gái tên Tym.

Ông Trần Minh Thành đã hoàn tục và đăng ký kết hôn

(NLĐO) - Giáo hội Phật giáo Việt Nam thông tin ông Trần Minh Thành, người được nhắc đến với pháp danh "Nhuận Đạt" trên mạng xã hội, đã xin hoàn tục và kết hôn

