Ông Trần Minh Thành đã hoàn tục và đăng ký kết hôn

Sáng 7-3, nguồn tin Báo Người Lao Động xác nhận Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã phát đi thông tin chính thức nhằm làm rõ vụ việc liên quan đến một người được giới thiệu là "sư thầy Thích Nhuận Đạt".

Những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện nhiều video, livestream và bài đăng liên quan đến "sư thầy Thích Nhuận Đạt" cùng một phụ nữ tên Tym, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Trước những thông tin lan truyền với nhiều cách diễn giải khác nhau, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã phát đi thông tin chính thức nhằm làm rõ vụ việc.

Theo thông tin từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, người được nhắc đến trong các bài đăng trên mạng là ông Trần Minh Thành (sinh năm 1978, quê tại Ninh Thuận - nay thuộc tỉnh Khánh Hòa).

Ông từng là đệ tử của Thượng tọa Thích Quảng Thừa và có thời gian tu học tại Ninh Thuận từ năm 1996 đến năm 2000, trước khi chuyển đi nơi khác để tiếp tục tu học.

Drama giữa ông "Thích Nhuận Đạt" và người phụ nữ tên "Tym" xôn xao mạng xã hội. Ảnh chụp từ màn hình

Giáo hội cho biết ngày 3-12-2025, ông Trần Minh Thành đã đến chùa Quan Âm (tỉnh Khánh Hòa) lễ Phật và trình bạch trước chư Tăng về việc xin hoàn tục.

Trước sự chứng kiến của Thầy Thích Nhuận Minh cùng một số vị tăng, ông Thành chính thức tác bạch xả giới, chấm dứt đời sống tu sĩ và sau đó đăng ký kết hôn theo quy định pháp luật.

Sau thời điểm hoàn tục, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh và video ghi lại sinh hoạt cá nhân của ông Thành trong các chuyến đi du lịch. Trong một số hình ảnh, ông mặc trang phục cư sĩ tại gia có hình thức khá giống trang phục của tu sĩ Phật giáo, điều này khiến nhiều người hiểu lầm ông vẫn là nhà sư và làm dấy lên nhiều tranh luận trái chiều.

Theo đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ông Trần Minh Thành hiện không còn là tu sĩ Phật giáo.

Việc thông tin chính thức được ban hành nhằm giúp công chúng hiểu rõ bản chất sự việc, tránh những suy diễn hoặc thông tin sai lệch có thể ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức tôn giáo cũng như các cá nhân liên quan.

Trước đó, nhiều nội dung trên mạng xã hội cho rằng nhân vật được gọi là "Thích Nhuận Đạt" có liên quan đến một số hoạt động tâm linh, các khóa thiền và mối quan hệ cá nhân với một phụ nữ tên Tym, từ đó tạo nên làn sóng tranh luận lớn trên các nền tảng Facebook, TikTok.

Tuy nhiên, phần lớn thông tin lan truyền hiện vẫn chưa được cơ quan chức năng xác minh độc lập.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết việc công bố thông tin nhằm làm rõ rằng nhân vật này đã hoàn tục từ cuối năm 2025, đồng thời đề nghị công chúng thận trọng khi tiếp nhận và chia sẻ các nội dung chưa được kiểm chứng liên quan đến vụ việc.