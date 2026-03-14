Công an làm việc với 6 thiếu niên đi xe máy nô đùa trên cao tốc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công an làm việc với 6 thiếu niên đi xe máy nô đùa trên cao tốc

Tr.Đức

(NLĐO)- Trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại hình ảnh nhóm 6 thiếu niên đi trên 3 xe máy, vừa di chuyển vừa trêu đùa nhau trên cao tốc Hải Phòng - Móng Cái

Ngày 14-3, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết vừa phối hợp với Công an phường Nguyễn Đại Năng (TP Hải Phòng) mời 6 thiếu niên trên đến cơ quan công an làm việc. Trước đó, 6 thiếu niên này đã đi trên 3 xe máy trêu đùa nhau trên tuyến cao tốc Hải Phòng - Móng Cái.

6 Thiếu niên đi xe mô tô trêu đùa trên cao tốc Hải Phòng - Móng Cái - Ảnh 1.

Hình ảnh nhóm thiếu niên đi xe mô tô trêu đùa nhau trên cao tốc Hải Phòng - Móng Cái

Theo Cục Cảnh sát giao thông, những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại hình ảnh nhóm 6 thiếu niên đi 3 xe máy, vừa di chuyển vừa trêu đùa nhau trên cao tốc Hải Phòng - Móng Cái, gây nguy hiểm nghiêm trọng cho bản thân và các phương tiện tham gia giao thông khác, khiến dư luận rất bức xúc.

Ngay sau khi nắm thông tin, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông, ngày 13-3, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2 nhanh chóng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ xác minh, phối hợp với Công an phường Nguyễn Đại Năng (TP Hải Phòng) mời 6 thiếu niên trên đến trụ sở cơ quan công an để làm việc.

Qua xác minh ban đầu, phần lớn các em có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ đi làm ăn xa hoặc mất sớm; thiếu sự quan tâm, quản lý của gia đình và người thân, một số em đã nằm trong diện theo dõi của công an địa phương.

Các hành vi vi phạm đã bị lập biên bản xử lý gồm: Điều khiển xe mô tô đi vào đường cao tốc, không có giấy phép lái xe và giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Bên cạnh việc xử lý theo quy định, lực lượng Cảnh sát giao thông cũng tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, yêu cầu các thiếu niên viết cam kết không tái phạm, đồng thời thông báo công an địa phương tăng cường quản lý, giáo dục đối với nhóm thanh thiếu niên này.

Cơ quan chức năng khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quan tâm, quản lý chặt chẽ con em, không giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện, góp phần bảo đảm an toàn giao thông.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo