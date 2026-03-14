Công an làm việc với 6 thiếu niên đi xe máy nô đùa trên cao tốc

Ngày 14-3, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết vừa phối hợp với Công an phường Nguyễn Đại Năng (TP Hải Phòng) mời 6 thiếu niên trên đến cơ quan công an làm việc. Trước đó, 6 thiếu niên này đã đi trên 3 xe máy trêu đùa nhau trên tuyến cao tốc Hải Phòng - Móng Cái.

Hình ảnh nhóm thiếu niên đi xe mô tô trêu đùa nhau trên cao tốc Hải Phòng - Móng Cái

Theo Cục Cảnh sát giao thông, những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại hình ảnh nhóm 6 thiếu niên đi 3 xe máy, vừa di chuyển vừa trêu đùa nhau trên cao tốc Hải Phòng - Móng Cái, gây nguy hiểm nghiêm trọng cho bản thân và các phương tiện tham gia giao thông khác, khiến dư luận rất bức xúc.

Ngay sau khi nắm thông tin, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông, ngày 13-3, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2 nhanh chóng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ xác minh, phối hợp với Công an phường Nguyễn Đại Năng (TP Hải Phòng) mời 6 thiếu niên trên đến trụ sở cơ quan công an để làm việc.

Qua xác minh ban đầu, phần lớn các em có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ đi làm ăn xa hoặc mất sớm; thiếu sự quan tâm, quản lý của gia đình và người thân, một số em đã nằm trong diện theo dõi của công an địa phương.

Các hành vi vi phạm đã bị lập biên bản xử lý gồm: Điều khiển xe mô tô đi vào đường cao tốc, không có giấy phép lái xe và giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Bên cạnh việc xử lý theo quy định, lực lượng Cảnh sát giao thông cũng tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, yêu cầu các thiếu niên viết cam kết không tái phạm, đồng thời thông báo công an địa phương tăng cường quản lý, giáo dục đối với nhóm thanh thiếu niên này.

Cơ quan chức năng khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quan tâm, quản lý chặt chẽ con em, không giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện, góp phần bảo đảm an toàn giao thông.