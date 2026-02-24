Phát hiện xe máy chạy trên cao tốc nhờ tin báo qua VNeID

Ngày 24-2, Công an xã Thới Bình cho biết vừa phối hợp với Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Cà Mau) lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh N.V.K (SN 2003) vì điều khiển xe máy đi vào đường cao tốc.

Ông K. điều khiển xe máy trên đường cao tốc Cà Mau – Cần Thơ. Ảnh: Công an tỉnh Cà Mau

Theo thông tin ban đầu, trước đó, Công an xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau tiếp nhận tin tố giác do người dân cung cấp qua ứng dụng VNeID với nội dung xe máy 69AC – 15XX lưu thông trên đường cao tốc Cà Mau – Cần Thơ.

Qua tra cứu và xác minh, công an xác định chủ phương tiện chạy vào đường cao tốc là ông K. Qua làm việc, người đàn ông trên đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Theo công an, hành vi điều khiển xe máy đi vào đường cao tốc là hành vi bị nghiêm cấm, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn giao thông…







