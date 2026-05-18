Công an làm việc với hai vợ chồng đăng thông tin sai sự thật về CSGT

Ngày 18-5, Công an phường Ea Kao (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã mời làm việc 2 trường hợp liên quan đến hành vi đăng tải thông tin, hình ảnh sai lệch, gây hiểu lầm về lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) trên mạng xã hội Facebook.

Cơ quan công an làm việc với bà H.B.S. vì đăng tải nội dung sai sự thật lên mạng xã hội

Trước đó, Công an phường Ea Kao đã làm việc với ông Y.T.N. và bà H.B.S. để xác minh nội dung bài viết được đăng tải trên mạng xã hội, liên quan đến hoạt động của lực lượng CSGT trong quá trình thi hành nhiệm vụ.

Theo cơ quan công an, bà H.B.S đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân của chồng là ông Y.T.N. để đăng tải hình ảnh kèm nội dung không chuẩn mực đối với lực lượng CSGT.

Nguyên nhân xuất phát từ việc ông Y.T.N. điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm nên bị lực lượng chức năng dừng phương tiện để kiểm tra, xử lý theo quy định.

Qua làm việc, ông Y.T.N. và bà H.B.S. đã thừa nhận hành vi đăng tải thông tin là sai trái, có thể gây hiểu lầm cho người đọc, ảnh hưởng đến hình ảnh và hoạt động của lực lượng CSGT.

Hai cá nhân sau đó đã chủ động gỡ bỏ bài viết vi phạm, đồng thời cam kết không tái phạm.