Thời sự

Công an làm việc với người đàn ông chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng xã hội

Như Quỳnh

(NLĐO) - Chia sẻ lên mạng xã hội thông tin xấu độc liên quan công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng, một người đàn ông bị cơ quan công an mời tới làm việc.

Ngày 9-1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Công an xã Hợp Lý vừa xác minh, xử lý một trường hợp chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng xã hội liên quan đến công tác nhân sự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Hợp Lý phát hiện một tài khoản Facebook có tên "Tiến T…" đã chia sẻ một đoạn video, bài viết từ trang Facebook "K... s... Việt Nam" với nội dung có dấu hiệu xấu độc, chưa được kiểm chứng, liên quan đến công tác nhân sự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Nội dung này có nguy cơ gây dư luận không tốt, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Bị công an mời lên làm việc vì chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng xã hội, - Ảnh 1.

Anh T. làm việc với cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Tiến hành xác minh, công an xác định chủ tài khoản Facebook "Tiến T..." là anh N.T.T., trú tại thôn Minh Sơn, xã Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ. 

Cơ quan Công an đã mời anh T. đến trụ sở để làm việc theo quy định. Tại buổi làm việc, anh T. xác nhận là người trực tiếp tạo lập, quản lý và sử dụng tài khoản Facebook "Tiến T...". Đồng thời thừa nhận vào ngày 13-11-2025 đã chia sẻ một video, bài viết từ trang Facebook "K... s... Việt Nam". 

Anh N.T.T. cho biết việc chia sẻ xuất phát từ nhận thức hạn chế, không kiểm tra, xác minh nguồn thông tin. Không có mục đích chống đối, xuyên tạc hay gây phức tạp tình hình liên quan đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Qua làm việc với Cơ quan Công an, anh T. đã nhận thức được việc chia sẻ các bài viết, video có nội dung xấu độc, sai sự thật trên mạng xã hội, nếu không được ngăn chặn kịp thời, có thể gây tác động tiêu cực đến dư luận, ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự và niềm tin của nhân dân. 

Công an xã Hợp Lý xác định hành vi của anh N.T.T. mang tính chất vô ý, do thiếu hiểu biết pháp luật, chưa đến mức xử lý vi phạm hành chính.

Công an xã đã yêu cầu anh N.T.T. gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm khỏi trang Facebook cá nhân; đồng thời tiến hành tuyên truyền, nhắc nhở, giáo dục để anh nâng cao nhận thức, trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội. 

Cơ quan Công an cũng thông tin, làm rõ để anh N.T.T. biết rằng trang Facebook "K... s... Việt Nam" thường xuyên đăng tải các bài viết, video, hình ảnh có nội dung chưa được kiểm chứng, sai sự thật, liên quan đến công tác lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước. Việc chia sẻ các nội dung này có thể vi phạm quy định của pháp luật, tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý theo quy định.

Sau buổi làm việc, anh N.T.T. cam kết không tái phạm, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về sử dụng mạng xã hội. Đồng thời bày tỏ sự sẵn sàng phối hợp, cung cấp thông tin, hỗ trợ lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên không gian mạng khi được yêu cầu.

