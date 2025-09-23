HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Công an làm việc với thanh niên vừa đánh thai phụ, vừa nói "Biết tao là ai không?"

Cao Nguyên

(NLĐO) – Làm việc với công an, nam thanh niên vừa đánh thai phụ, vừa nói "Biết tao là ai không?" thừa nhận hành vi vi phạm.

Ngày 23-9, tin từ Công an phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã mời thanh niên đánh thai phụ lên làm việc.

Công an làm việc với thanh niên vừa đánh thai phụ, vừa nói "Biết tao là ai không?"- Ảnh 1.

Công an phường Tuy Hòa làm việc với thanh niên đánh thai phụ

Theo đó, ngày 21-9, Công an phường Tuy Hòa tiếp nhận nguồn tin của chị L.T.K.N. (SN 1990, ngụ phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk) về việc chị bị 1 nam thanh niên đánh tại khu phố Ninh Tịnh 4, phường Tuy Hòa.

Vào cuộc xác minh, Công an phường Tuy Hòa đã xác định người đánh chị N. là Trần Triệu Q. (SN 2000, ngụ phường Bình Kiến) và đã mời lên làm việc.

Tại cơ quan công an, Q. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Hiện Công an phường Tuy Hòa đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo đúng quy định.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, gia đình chị N. mở tiệm tạp hóa nhỏ trước cổng Bệnh viện Đa khoa Phú Yên từ nhiều năm qua và bán cả ngày lẫn đêm.

Khoảng 2 giờ 12 phút ngày 21-9, 1 thanh niên đến tiệm tạp hóa của chị để mua 3 gói mì Omachi. Sau khi chị N. thông báo hết 30.000 đồng, thanh niên này nói: "Bán mắc dữ".

Chị N. đáp lại: "Hồi giờ vậy chứ không mắc đâu". Ngay lập tức, thanh niên nổi nóng, liên tiếp đạp thẳng vào bụng chị N, đánh mẹ chị N. Trong lúc chửi bới, ném dép về phía chị N. đối tượng liên tục hăm dọa: "Biết tao là ai không?". Chị N. hiện đang mang thai tháng thứ 4.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Phú Yên xác nhận thai phụ nhập viện trong tình trạng chấn thương vùng bụng, lưng dưới và hông chậu.

Các bác sĩ sản khoa chẩn đoán chị N. bị động thai khi đang mang thai 17 tuần, có nguy cơ sẩy thai do bị đánh và yêu cầu nhập viện dưỡng thai.

Vừa đánh thai phụ, nam thanh niên vừa nói "Biết tao là ai không?"

(NLĐO) – Công an đang vào cuộc điều tra vụ việc nam thanh niên đạp vào bụng thai phụ và buông lời thách thức "Biết tao là ai không?".

đánh thai phụ hành vi vi phạm tỉnh Đắk Lắk
